Nach Bergung in Biedenkopf: Was wird nun aus El Niño?

Eine solche Aufgabe hat Dieter Welter, Polier bei der Baufirma Scheld, auch nicht alle Tage: Er befreit El Niño aus seiner Verankerung, damit die 155 Kilogramm schwere Bronzeskulptur per Kran geborgen werden kann. Foto: Mark Adel

BIEDENKOPF - Ein wenig traurig sieht er aus, wie er über der Lahn hängt, den Tragegurt des Krans um den Hals wie der Delinquent den Strick eines Galgens. El Niño hat seinen Platz verlassen, ziemlich schnell am frühen Freitagmorgen. Und jetzt? Wird er erst einmal weggesperrt.

Ziemlich in Schieflage geraten war das Kunstwerk von Ubbo Enninga in den vergangenen eineinhalb Jahren. Das Fundament war unterspült worden, El Niño hatte sich geneigt, die Figur thronte nicht mehr so ansehnlich wie einst auf der Lahn. Eine ausgeklügelte Schwimmkonstruktion hatte ursprünglich dafür gesorgt, dass die Bronzestatue immer direkt über dem Wasserspiegel hockt, die Hände knapp über den Wellen ausgestreckt.

Die Bergung hatte sich bei der Planung als kompliziert erwiesen. Einfach mit dem Bagger in die Lahn? Geht nicht, sagte die Untere Naturschutzbehörde. Dann wäre der Untergrund aufgewirbelt worden. Ein Kran musste her, um den 155 Kilogramm schweren El Niño - übersetzt bedeutet das etwas "der Knabe", angeregt wurde die Bezeichnung vom gleichnamigen Wetterphänomen - aus der misslichen Lage zu befreien und sicher an Land zu bringen.

Bergung des Fundaments stellte sich als kniffelig heraus

Das klappte am Freitag noch ganz gut. Dieter Welter, Polier im Hochbau bei der Baufirma Scheld, hatte zuvor mit Unterstützung von Vorarbeiter Dennis Grähning die Skulptur vom Sockel gelöst. Dann konnte El Niño, gehalten von einem Tragegurt, seine Reise aufs Ufer antreten. Schwieriger wurde die Bergung des Fundaments, dass sich am Boden festgesetzt hatte und selbst einer Zuglast von fünf Tonnen zunächst standhielt. Nach einiger Zeit war auch dieses Problem gelöst.

Ubbo Enninga, renommierter Stuttgarter Bildhauer mit Wurzeln in Biedenkopf, hatte El Niño 2012 als Leihgabe für zehn Jahre der Stadt überlassen. Damals, als die feierlich enthüllt wurde, sprach Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) von einem "besonderen Privileg": "Danke, dass Sie uns nicht vergessen haben", so zitierte diese Zeitung seinerzeit die wohlwollenden Worte Thiemigs an Enninga, mit denen der Rathauschef dem Sohn der Heimat für seine Verbundenheit dankte. Der würde die Biedenkopfer Begeisterung gerne nutzen und seine gesammelten Werke nach seinem Tod der Stadt überlassen - auch kostenlos, sagte er am Freitag. "Ich habe angeboten, die Figur der Stadt zusammen mit meinem weiteren Nachlass zu schenken", sagte der Künstler. "Unter der Voraussetzung, dass der Nachlass einen würdigen Platz findet." Die Alternative sei ein Verkauf. "Aber eigentlich habe ich daran gedacht, meinen Nachlass Biedenkopf zu schenken. Es braucht natürlich einen entsprechenden Rahmen, dass es am Ende nicht in einem Depot landet."

Künstler wünscht sich eine Entscheidung

Das werde nun seit zehn Jahren diskutiert. Er wünsche sich eine Entscheidung. "Meine Arbeiten werden irgendwo bleiben, und falls die Stadt Biedenkopf sie nicht haben will, dann ist es eben so."

Die Bergung verfolgte Ubbo Enninga nach eigenen Angaben ohne weitere Emotionen - er hatte aber dennoch ein Auge auf den sicheren Transport der Bronzestatue.

Mit der Forderung, dass endlich Bewegung in die Frage um die Zukunft seiner Kunstwerke kommen muss, steht der Bildhauer nicht alleine da. "Man muss es entscheiden, egal wie. Aber gar nichts zu machen, ist falsch", findet Ortsvorsteher Heinz Olbert, der die Bergung ebenfalls verfolgte. "Wenn ich das will, überlege ich Wege, wie ich dorthin komme." Olbert verweist auf Enningas Bekanntheitsgrad: Er habe oft Menschen an der Lahn getroffen, die wegen El Niño nach Biedenkopf gekommen seien. Weitere Kunstwerke von Ubbo Enninga stehen im Biedenkopfer Stadtpark. Doch auch diese Leihgaben laufen bald aus: Bis 2024 muss die Stadt überlegen, was sie mit diesen Skulpturen vorhat.

Kulturreferent hofft auf würdigen Platz

Dass es einen würdigen Platz für El Niño gibt, hofft auch der städtische Kulturreferent Steffen Keiner. Er hofft auf eine gut sichtbare und würdige Stelle im Stadtgebiet.

Bislang war man auch im Rathaus der Ansicht, dass die Skulptur Respekt verdient. Auf der offiziellen Tourismus-Seite im Internet ist zu lesen: "Man muss das Werk Enningas immer bewusst eingebettet in und im Dialog mit der umgebenden Natur sehen. El-Niño will beruhigen und beschwichtigen, wieder ins Lot bringen. Auf dem Trockenen oder in einer Ausstellungshalle wäre er wohl kaum halb so wirkungsvoll wie hier, in seinem Element, das ihm vollen Sinn und Bedeutung gibt."

Bis eine Entscheidung getroffen ist, bliebt El Niño allerdings bei der Stadt eingelagert, ohne weitere Besichtigungsmöglichkeiten durch Kunstfreunde. Möglicherweise war ja auch das der Grund, dass er bei seiner letzten Reise über die Lahn so traurig dreinschaute.