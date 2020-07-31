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Freitag, 31.07.2020 - 15:50
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Nach dem Urlaub erst zum Corona-Test

Angesichts ansteigender Corona-Infektionszahlen rücken die Reise-Rückkehrer aus den Risikogebieten ins Blickfeld. Das betrifft auch das Zurück an den Arbeitsplatz.

Von Michael Tietz, Regina Tauer, Markus Engelhardt und Mark Adel
Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

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Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

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Marburger Wissenschaftler haben ein Covid-19-Leitsystem fürs Internet erstellt. Auch dieses soll dazu dienen, den Schutz vor einer Corona-Infektion zu verbessern. Archivfoto: Andreas Schmidt

Marburger Wissenschaftler haben ein Covid-19-Leitsystem fürs Internet erstellt. Auch dieses soll dazu dienen, den Schutz vor einer Corona-Infektion zu verbessern. Archivfoto: Andreas Schmidt

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IHK LAHN-DILL SETZT AUF SCHUTZ UND WARN-APP

Die IHK Lahn-Dill mahnt weiter zur Vorsicht und bittet die Unternehmen, an den Infektionsschutzmaßnahmen entsprechend dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, wie beispielsweise den Abstandsregeln und dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz, konsequent festzuhalten. "Wir können uns keine zweite Infektionswelle leisten", sagt Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe. "Wir erachten es daher auch als sinnvoll, Arbeitnehmer über die geltenden Vorschriften zur Einreise-Quarantäne, insbesondere über die Konsequenzen eines Aufenthaltes im Risikogebiet, zu informieren."

Ein genereller Anspruch auf Auskunft über den Urlaubsort besteht nicht. "Allerdings ist der Arbeitnehmer nach überwiegender Auffassung in der arbeitsrechtlichen Literatur verpflichtet, von sich aus in Form einer sogenannten Negativauskunft mitzuteilen, ob er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder nicht", sagt Loewe. Die Einstufung als Risikogebiet durch das RKI führe aber nicht zu einem Reiseverbot. "Allerdings werden im Regelfall durch das Auswärtige Amt Reisewarnungen für Risikogebiete ausgesprochen."

Die IHK Lahn-Dill empfiehlt ihren Mitgliedsunternehmen außerdem, sich bei ihren Angestellten für die Nutzung der Corona-Warn-App einzusetzen. "Mit der App können Infektionsketten schnell unterbrochen werden", erklärt Burghard Loewe.

Laut einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen rechnen knapp 20 Prozent der Betriebe noch in diesem Jahr mit einer Erholung ihrer Geschäfte. Rund 15 Prozent gaben an, dass sich ihre Geschäfte bereits wieder auf Vorkrisenniveau befinden. "In großer Eigenverantwortung und mit einer gemeinsamen Anstrengung muss alles daran gesetzt werden, eine zweite Infektionswelle und damit einhergehend einen zweiten Shutdown zu verhindern", sagt Burghard Loewe. "Durch eine zweite Welle besteht die Gefahr, dass wir nicht nur das Erreichte leichtfertig verspielen, sondern die Auswirkungen auf Umsätze und den Arbeitsmarkt wären verheerend. Von einer schnellen Erholung der Wirtschaft kann dann keine Rede mehr sein."

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Kommt Corona mit den Urlaubern in den Lahn-Dill-Kreis zurück?
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