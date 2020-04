Nachbarschaftshilfe läuft in Weifenbach über eigene Hotline

Auch wenn Einkaufen etwas mit Selbstständigkeit im Alter zu tun hat, will der Ortsbeirat Weifenbach seine älteren Mitbürger zumindest während der Corona-Epidemie von dieser Aufgabe entbinden und hat eine Hotline ins Leben gerufen. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF-WEIFENBACH. Der Ortsbeirat Weifenbach sorgt sich um die älteren und kranken Mitbürger im Dorf während der Corona-Epidemie. Für sie hat er nun eine Extra-Telefonnummer eingerichtet, über die die Senioren Hilfe bei Einkäufen und Besorgungen in Anspruch nehmen können.

"Natürlich hat Einkaufen auch etwas mit Selbstständigkeit zu tun, die man sich im Alter bewahren möchte", betont Andreas Henkel vom Ortsbeirat. "Aber wir vom Ortsbeirat denken, dass es für die Betroffenen zur Zeit besser wäre, zu Hause zu bleiben und unser Angebot zu nutzen."

Das geht ganz einfach: Jochen Schröder hat die Festnetznummer 0 64 61-9 26 71 10 zur Verfügung gestellt, die täglich von 9 bis 18 Uhr erreichbar ist. Unter dieser Nummer können Hilfesuchende einen Auftrag aufgeben - sei es nun für einen Einkauf in einem bestimmten Geschäft oder um ein Medikament aus der Apotheke zu holen.

"Dieser Auftrag wird dann von uns in eine Whatsapp-Gruppe gestellt, die wirklich nur jene Personen umfasst, die ihre Hilfe anbieten", erklärt Ortsvorsteher Oliver Kirschneck. "In dieser Gruppe wird auch sonst nichts gepostet, als die Aufträge", ergänzt er. Wer von den Helfern als Erstes auf die Nachricht reagiert, übernimmt den Auftrag.

"Idealerweise ist das natürlich jemand, der ohnehin in die entsprechende Richtung fahren muss, sodass keine zusätzlichen Fahrten unternommen werden müssen", erklärt der Ortsvorsteher.

Den Namen des Auftraggebers sowie was genau besorgt werden soll, erfährt der Helfende übrigens erst, nachdem er den Auftrag übernommen hat.

Große Resonanz

seitens der Helfer

Dann gibt es zwei Möglichkeiten der Abwicklung: Entweder platziert der Auftraggeber einen Einkaufszettel mit dem benötigten Geld vor seiner Haustür in einer Tasche, sodass der Helfer beides abholen, die Aufgabe erledigen und das Wechselgeld zusammen mit dem Einkauf wieder bei den Betroffenen abliefern kann. Oder der Helfer erkundigt sich telefonisch nach den Einkaufswünschen, legt das Geld dann vor und rechnet aufgrund des Kassenbons später ab.

Die Resonanz seitens der Helfer sei sehr groß, betont Oliver Kirschneck. Gut 30 von ihnen sind mittlerweile in der Gruppe organisiert - deutlich mehr, als bisher Hilfesuchende angefragt haben. Das spiegele wider, dass es auch ohne Corona eine große Hilfsbereitschaft im Ort gebe und die Bürger füreinander da seien. Natürlich scheuten sich viele Menschen davor, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen, weiß der Ortsvorsteher. Doch gerade in dieser Zeit sollte diese Scheu abgelegt werden. "Vor allem, weil wir noch nicht wissen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird."