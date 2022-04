Neubaugebiet in Breidenbach soll erweitert werden

Der Ortsbeirat in Breidenstein (Foto) hat die Entscheidung der Stadt Biedenkopf zur Erweiterung des Neubaugebiets unterhalb der Freizeithalle begrüßt. Symbolfoto: Hydro/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Auch wenn der Regionalplan explizit keine Baugebietserweiterung in Breiden-stein vorsieht, hat die Stadt doch eine geeignete Fläche dafür in ihre eigenen Planungen aufgenommen.

Darauf hat Ortsvorsteher Manfred Schmidt in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats hingewiesen. Dem Plan der Stadt zufolge soll das bestehende Neubaugebiet unterhalb der Freizeithalle nach Westen erweitert werden. Der Ortsbeirat begrüßte diese Entwicklung ausdrücklich, gebe es doch immer wieder Anfragen von jungen Familien nach Bauplätzen in Breidenstein, sagte Schmidt. Auch in der Sitzung war ein Bauinteressent anwesend, der nach einem Bauplatz in Breiden-stein sucht.