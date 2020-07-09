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Donnerstag, 09.07.2020 - 10:30
3 min

Neue Ausstellung zum Schartenhof-Jubiläum in Eckelshausen

Der Schartenhof ist nicht nur das Zentrum der Eckelshausener Musiktage. Seit 50 Jahren sind im Schartenhof auch Werke regionaler und überregionaler Künstler zu sehen. Nun folgt eine neue Ausstellung.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Annemarie Gottfried (v.r.), Mareile Zürcher und Evelyn Bamberger bereiten die Ausstellung vor. Foto: Hartmut Bünger

Annemarie Gottfried (v.r.), Mareile Zürcher und Evelyn Bamberger bereiten die Ausstellung vor. Foto: Hartmut Bünger

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AUSSTELLENDE KÜNSTLER

Folgende Künstler sind bei der Jubiläumsausstellung "Gemälde und Skulpturen - 50 Jahre Kunst und Kultur aus dem Schartenhof" im Schartenhof in Eckelshausen (Obere Bergstraße 12) mit ihren Werken vertreten: Eugen Berkel, Jan Maria Dondeyne, Stefan Fichert, Annemarie Gottfried, André Manecke, Friedrich Meyer-Brandt, Hilma von Paczensky und Tenczin, Dmitrij Schurbin, Liselotte Zimmer und Heinz Zürcher.

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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