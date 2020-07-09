Neue Ausstellung zum Schartenhof-Jubiläum in Eckelshausen

Annemarie Gottfried (v.r.), Mareile Zürcher und Evelyn Bamberger bereiten die Ausstellung vor. Foto: Hartmut Bünger
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AUSSTELLENDE KÜNSTLER
Folgende Künstler sind bei der
Jubiläumsausstellung "Gemälde und Skulpturen - 50 Jahre Kunst und Kultur aus dem Schartenhof" im Schartenhof in Eckelshausen (Obere Bergstraße 12) mit ihren Werken vertreten: Eugen Berkel, Jan Maria Dondeyne, Stefan Fichert, Annemarie Gottfried, André Manecke, Friedrich Meyer-Brandt, Hilma von Paczensky und Tenczin, Dmitrij Schurbin, Liselotte Zimmer und Heinz Zürcher.
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