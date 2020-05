Neue Räume fürs neue Schuljahr

Weil die Schülerzahlen vor etwa zehn Jahren stark rückläufig waren, habe die Biedenkopfer Stadtschule damals durchaus als Sorgenkind gegolten, sagt Kreisschuldezernent Marian Zachow.

Die Wende sei dadurch geschafft worden, dass 2014 die Hinterlandschule als Verbundschule aus drei ehemals selbstständigen Schulen mit den Standorten Niedereisenhausen, Biedenkopf und Breidenbach an den Start ging.

Die Zahlen haben sich seither stabilisiert; "heute haben wir hier einen starken und wichtigen Standort", so der Kreisschuldezernent. Aktuell besuchen etwa 350 Schüler den Standort in Biedenkopf der Hinterlandschule.

Der Standort besteht aus einer Förderstufe in den Klassen 5 und 6, einer Hauptschule in den Klassen 7 bis 9 und einer Realschule in den Klassen 7 bis 10.