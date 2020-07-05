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Sonntag, 05.07.2020 - 14:30
2 min

Neue Sitzgruppe wertet Pfingstweide in Kombach auf

Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Kombach haben die Pfingstweide aufgewertet: Dort steht nun eine Sitzgruppe und erlaubt einen schönen Blick auf das Dorf.

Von Sascha Valentin
Von dem Unterstand aus überblickt man das ganze Dorf. Dort soll in den nächsten Wochen auch noch eine Infotafel aufgestellt werden. Foto: Sascha Valentin

Von dem Unterstand aus überblickt man das ganze Dorf. Dort soll in den nächsten Wochen auch noch eine Infotafel aufgestellt werden. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Von dem Unterstand aus überblickt man das ganze Dorf. Dort soll in den nächsten Wochen auch noch eine Infotafel aufgestellt werden. Foto: Sascha Valentin

Von dem Unterstand aus überblickt man das ganze Dorf. Dort soll in den nächsten Wochen auch noch eine Infotafel aufgestellt werden. Foto: Sascha Valentin

Peter Brühl, Wilfried Damm, Kurt Grebe, Karl-Heinz Platt und Werner Platt haben zusammen die überdachte Sitzgruppe aus zwei Bänken und einem Tisch in der Pfingstweide aufgebaut. Foto: Sascha Valentin

Peter Brühl, Wilfried Damm, Kurt Grebe, Karl-Heinz Platt und Werner Platt haben zusammen die überdachte Sitzgruppe aus zwei Bänken und einem Tisch in der Pfingstweide aufgebaut. Foto: Sascha Valentin

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Kombach
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