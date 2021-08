Neue Sportarten ausprobieren

Moderne Sportarten wie Bubble Ball können Jugendliche beim CVJM-Sportwochenende kennenlernen. Foto: Jürgen Jacob/CVJM

BIEDENKOPF-KOMBACH/WITTGENSTEIN - Ein weiteres Event im Rahmen des Jubiläums "100 Jahre CVJM Kreisverbindungen Biedenkopf-Wittgenstein" steht an: Am kommenden Wochenende (Samstag, 28. und Sonntag, 29. August) gibt es auf dem Sportplatz in Biedenkopf-Kombach für alle Sportbegeisterten ab 13 Jahren Neues zu entdecken.

An diesem Wochenende kann man unter anderem neue Sportarten wie Jugger, Intercrosse und Bubble Ball kennenlernen und ausprobieren. Am Samstag; 28. August, startet der Schnuppertag ab 13 Uhr.

Dabei können sich die Jugendlichen in den Sportarten ausprobieren und am Ende des Tages in Listen eintragen. Ende wird gegen 18 Uhr sein. Am Sonntag, 29. August, gibt es dann zwischen 10 und 17 Uhr ein kleines Turnier mit den unterschiedlichen Sportarten. Dafür kann man sich im Vorfeld auch schon einzeln oder als Gruppe anmelden.

Für beide Tage wird kein Teilnahmebeitrag erhoben. Speisen und Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis.

Anmeldungen für beide oder nur einzelne Tage und Fragen per E-Mail an sport@cvjm-kreisverbindung.de.

Am Sonntag gibt es

ein kleines Turnier

Weitere Informationen und Videos zu den Sportarten gibt es unter http://www.cvjm-kreisverbindung.de/sport. Da bei Gewitter oder Starkregen das Programm kurzfristig geändert werden muss, ist es sinnvoll, sich vorab über die angegebenen Adressen zu informieren.