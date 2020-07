Neue Website: Wer bietet was im Hinterland?

Die neue Internetseite www.biedenkopf.online ist ein regionales Branchenverzeichnis. Einzelhändler und andere Dienstleister können sich dort kostenlos registrieren. Sceenshot: Susan Abbe

Biedenkopf. Die Corona-Krise schüttelt die Wirtschaft und Gesellschaft durch - auch im Hinterland. Sabine Busch und Jürgen Reh wollen nicht einfach abwarten, wie das ausgeht. Schon im März stampften sie die Facebook-Gruppe Die Corona-Krise schüttelt die Wirtschaft und Gesellschaft durch - auch im Hinterland. Sabine Busch und Jürgen Reh wollen nicht einfach abwarten, wie das ausgeht. Schon im März stampften sie die Facebook-Gruppe "Unterstütze deine Region Biedenkopf" aus dem Boden - mit großem Erfolg. Jetzt gehen sie zusammen mit Klaus Ackermann den nächsten Schritt: Die Internetseite www.biedenkopf.online - ein Branchenverzeichnis für die Region - ist am Start.

1400 Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe "Unterstütze deine Region Biedenkopf" inzwischen, darunter mehr als 120 Firmen. Im Shutdown hatten Sabine Busch, die in der Mobilen Hundeschule Hinterland arbeitet, und Jürgen M. Reh, Wüstenrot-Berater in Biedenkopf, die Facebook-Gruppe gestartet, um Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern eine kostenlose Werbe-Plattform zu bieten. Die Geschäftsleute konnten so ihrer Kundschaft mitteilen: Wir sind noch da! Wir beliefern euch! Das sind unsere aktuellen Angebote!

Funktioniert hat das Projekt, weil Busch und Reh täglich ehrenamtlich am Computer saßen, um die Facebook-Gruppe aktuell zu halten. "Irgendwann war das bei der Zahl der Mitglieder aber nicht mehr zu leisten", sagt Busch. Den kostenlosen Service, dass Mitgliedsfirmen tagesaktuell ihre Angebote - etwa Speisepläne oder Schnäppchen-Aktionen - in der Facebook-Gruppe posten können, haben Busch und Reh deshalb nach Ende des Shutdowns wieder eingestellt.

Zugleich haben die beiden Biedenkopfer ihr Internet-Projekt neu ausgerichtet: weg von der Corona-Soforthilfe hin zu einer professionell gestalteten Plattform, auf der sich heimische Dienstleister langfristig präsentieren können. "Wir wollten eine Plattform, die auch nach Corona bestehen bleiben kann; viele Biedenkopfer Geschäftsleute wünschen sich so etwas schon lange", sagt Busch.

Die kleinteilige Facebook-Gruppe "Unterstütze deine Region Biedenkopf" eigne sich für so ein nachhaltiges Projekt indes nicht. Busch und Reh. schwebte etwas anderes vor: Ein ganz neuer Online-Auftritt sollte es sein. Übersichtlich und professionell. Voraussetzung sollte bleiben, dass die heimischen Firmen sich auch auf der neuen Plattform kostenlos präsentieren können.

Einen Mitstreiter für dieses Projekt fanden Busch und Reh in Klaus Ackermann, Geschäftsführer des Biedenkopfer Garten-Versandhandels "beetfreunde". Ackermann bringt das nötige Internet-Know-how mit, hat sich von für die Idee begeistern lassen und ehrenamtlich die neue Internetseite www.biedenkopf.online gestaltet.

Und: Die ersten Erfolge stellen sich schon ein. Kurze Zeit nach dem Start gibt es bereits mehr als 70 Einträge von Firmen, Vereinen, aber auch touristischen Zielen oder Behörden auf der Internetseite. Sortiert sind die Einträge nach Kategorien wie "Gastronomie & Übernachten", "Einzelhandel", "Tiere", "Dienstleistungen", "Gesundheit" oder "Kultur". Klickt der Nutzer etwa die Kategorie "Einzelhandel" an, kann er sich zu allen eingetragenen Buchhandlungen oder Kfz-Werkstätten in Biedenkopf und Umgebung durchklicken. Über die Suche-Funktion kann der Nutzer auch direkt zu einer Branche oder einer Firma gelangen.

Je vollständiger,

desto größer der Nutzen

Ziel des biedenkopf.online-Teams ist es nun, die Internetseite bekannt zu machen, damit sich viele heimische Firmen - nicht nur aus Biedenkopf, sondern aus der gesamten Region - beteiligen. Denn: Je vollständiger das Branchenverzeichnis ist, desto größer ist der Nutzen für die Kunden und damit dürfte auch der Erfolg des Portals steigen. "Unser Ziel ist, dass jeder - auch die Einheimischen - auf www.biedenkopf.online irgendetwas findet, das er in der Region noch nicht kennt", sagt Ackermann.

Wenn viele Anbieter mitmachen, erhalten die Nutzer mit wenigen Klicks einen nahezu vollständigen Überblick über alle Dienstleister in der Region - vom Allgemeinmediziner über den Bestatter, den Blumenladen, die Gärtnerei, die Musikschule, das Reisebüro, die Tanzschule bis zum Zahnarzt. Auch Vereine, die im weiteren Sinne Dienstleistungen - etwa kulturelle oder sportliche Angebote - im Programm haben, können sich eintragen.

Wichtig ist dem biedenkopf.online-Team übrigens, dass auf der Homepage alle eingetragenen Mitglieder gleichberechtigt präsentiert werden. Keine Firma wird größer dargestellt als andere. Kein Unternehmen kann sich zuästzliche Werbefläche kaufen. Jede Firma kann ihr Logo, ein Foto und einen kurzen Präsentationstext einstellen. Außerdem sind die Kontaktdaten, eine Wegbeschreibung und Links zum firmeneigenen Internet- und Facebook-Auftritt zu finden.

Was die neue Internetseite nicht leisten kann und will, ist Werbung für kurzfristige Aktionen der beteiligten Unternehmen zu machen. "Die Verantwortung für die tages- oder wochenaktuelle Werbung haben wir zurück in die Unternehmen gegeben", erklärt Jürgen Reh dazu. Solche Werbung müssen die Unternehmen also auf ihren eigenen Internet- oder Facebook-Seiten präsentieren, die aber natürlich gerne mit biedenkopf.online verlinkt werden dürfen.

Interessenten, die sich bei www.biedenkopf.online registrieren möchten, können sich bei Sabine Busch, Jürgen M. Reh und Klaus Ackermann melden. Infos und Kontakt über www.biedenkopf.online.