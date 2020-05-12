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Dienstag, 12.05.2020 - 16:00
2 min

Neuer Gerätewagen löst in Biedenkopf Oldtimer ab

THW darf die Behelfsbrücken über die Lahn wegen Kontaktverbot nicht errichten. Ortsgruppe darf nur zu "originären Aufgaben" ausrücken.

Yvonne Ozek und Marcus Schneider freuen sich über den jüngsten Zuwachs der THW-Familie in Biedenkopf: Den neuen Gerätekraftwagen (rechts) für die Bergungsgruppe. Foto: Sascha Valentin

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