Neuer Soccer-Court soll im Sommer kommen

Der SV Eckelshausen hat auch langjährige Mitglieder geehrt. Foto: SV Eckelshausen

Biedenkopf-Eckelshausen (red). Auf ein erfolgreiches Jahr 2019 konnte der Vorsitzende des SV Eckelshausen, Lars Nassauer, bei der Hauptversammlung zurückblicken.

Highlights waren das Trainingslager im Februar in Kemer/Türkei sowie das Hinterländer Entenrennen im Mai, bei dem 600 Enten lahnabwärts schwammen und das bei zirka 800 Besuchern großen Anklang fand.

Der SV spendet 1084 Euro

an die Kindergärten

Den Erlös von 1084 Euro konnte der Verein an die teilnehmenden Kindergärten spenden.

Ein voller Erfolg war auch das Fußballcamp mit der Eintracht Frankfurt Fußballschule. Mit 70 Teilnehmern war das Camp nicht nur ausgebucht, sondern fast überbucht und fast 200 Zuschauer verfolgten die Endspiele der jungen Kicker. Als Krönung durften sich zudem die Trainer der Eintracht in das Goldene Buch der Stadt Biedenkopf eintragen. Im Juli veranstaltete der Verein dann einen besonderen Ehrungsabend für verdiente Mitglieder anlässlich des 17. Elkamet-Cups.

Das Bauteam des Sportvereins war 2019 aktiv und hat die Außenanlage regelmäßig gepflegt. In diesem Jahr sollen die Sitzlatten aller Bänke rund um den Sportplatz ausgetauscht werden und man will eine große Platzpflegemaßnahme in Angriff nehmen, bei der unter anderem 20 Tonnen Sand aufgebracht werden, um die Qualität des Rasenplatzes zu erhalten.

Am 1. Juni soll das 7. Hinterländer Entenrennen stattfinden, der SV-Vorstand beobachtet jedoch die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona. Sollte sich Ende April abzeichnen, dass weder der für den Vorverkauf wichtige Gartenmarkt noch weitere Veranstaltungen stattfinden, werde das Entenrennen nicht zum gewohnten Termin stattfinden, hieß es dazu.

Am 6. und 7. Juni ist das 7. Jugendfußballcamp mit der Eintracht Frankfurt Fußballschule geplant - und bereits ausgebucht. Am 18. Juni steht der 18. Elkamet-Cup an. Der sportliche Leiter Harald Schiebel stellte überdies noch ein wichtiges Projekt vor: Den Bau eines Soccer-Courts.

Trainingsbedingungen

sollen verbessert werden

Um die Trainingsbedingungen für die Junioren und Senioren auf dem Sportgelände in Eckelshausen zu verbessern, wurde 2019 der Bauantrag für die Errichtung eines Soccer-Courts gestellt. Die 30 mal 15 Meter große, eingezäunte und mit vier Led-Flutlichtmasten ausgestattete Anlage sei genehmigt und diverse Förderanträge eingereicht und teilweise schon genehmigt, hieß es weiter.

Der Baubeginn sei für die Sommermonate geplant, damit zum Herbst spätestens Jung und Alt wieder "bolzen" können.