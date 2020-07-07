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Dienstag, 07.07.2020 - 15:30
2 min

Neues Leben in der Biedenkopfer Seniorenbegegnungsstätte

Nach fast elfmonatiger Abstinenz sind die Biedenkopfer Senioren in ihre Begegnungsstätte in der Bachgrundstraße zurückgekehrt.

Von Sascha Valentin
Regina Gerstenberg (links) und die Biedenkopfer Senioren sind froh, endlich wieder in der Begegnungsstätte zusammenkommen zu können. Foto: Sascha Valentin

Regina Gerstenberg (links) und die Biedenkopfer Senioren sind froh, endlich wieder in der Begegnungsstätte zusammenkommen zu können. Foto: Sascha Valentin

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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