Noch ein trockener Sommer wäre für den Wald fatal

Forstamtsleiter Lars Wagner (rechts) und der Wallauer Revierförster Jürgen Schreiner stehen in einem Abschnitt mit gefällten Fichten. Abgestorbene Fichten im oberen Bereich bleiben stehen, die Douglasien im Hintergrund ebenso. Sie sollen sich auf der Fläche gemeinsam mit Eichen verjüngen.

Biedenkopf-Wallau. Der Klimawandel hinterlässt Spuren im Wald. Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer richten enorme Schäden an. Der Biedenkopfer Forstamtsleiter Dr. Lars Wagner setzt auf klimarobuste Mischwälder. Doch er sagt auch:"Das Bild des Waldes wird sich massiv ändern."

Trockenheit und Borkenkäfer haben große Schäden verursacht. Auf einigen Flächen, wo durch die Entnahme kranker und abgestorbener Fichten gesunde Fichten in der Umgebung nicht mehr gerettet werden können, lässt das Forstamt die abgestorbenen Fichten gar nicht erst aufarbeiten: Die Kosten für Einschlag und Abfuhr sind mittlerweile höher als der Erlös. In der "Hardt" bei Wallau beispielsweise sind nur die Bäume gefällt worden, die auf den Weg stürzen und Spaziergänger gefährden könnten. Die Aufarbeitung aller Bäume wäre wegen des steilen Hangs aufwendig und teuer. "Da legen Sie bei jedem Festmeter drauf. Das kann man den Waldbesitzern nicht zumuten. Schweren Herzens müssen wir in diesen extremen Zeiten auf einigen, wenigen Flächen auch auf diese Strategie setzen ", sagt Lars Wagner.

Die stehen gebliebenen kranken Bäume werden deshalb sich selbst überlassen. Schon von Wallau ist sichtbar, dass Douglasien gesund und grün die braunen Fichten einrahmen. Auch die Buchen grünen schon.

Unter den abgestorbenen Fichten soll sich die Douglasie auf natürlichem Weg ausbreiten - der Forstamtsleiter ist optimistisch, dass das klappt. Und auch die Eiche soll dort wachsen. Dabei bedienen sich die Forstexperten tierischer Hilfe: Sie verteilen Eicheln auf Platten, die auf 2,50 Meter hohen Pfählen montiert sind. Diese Früchte soll der Eichelhäher finden. Er verteilt sie auf dem Boden und sorgt - im Idealfall - für neue Eichen. Förster Jürgen Schreiner kennt das Verfahren aus Norddeutschland - dort allerdings nicht unter abgestorbenen Fichten, sondern unter lichten Kiefernwäldern. Der Revierleiter hofft, dass die Wallauer Eichelhäher sich ähnlich verhalten wie ihre norddeutschen Artgenossen.

WALDGEFAHREN Einen besonderen Schwerpunkt legen die Förster aktuell auf die Verkehrssicherung. Vor allem an Straßen, Waldkindergärten und Wohngebieten werden Bäume gefällt oder Äste abgesägt. Forstamtsleiter Lars Wagner mahnt aber Spaziergänger und Radler zur Vorsicht: "Abgestorbene Bäume zählen zu den waldtypischen Gefahren. Jeder betritt den Wald auf eigenes Risiko."

"Dass die Fichten nicht zu halten sind, war schon vor einem Jahr absehbar", sagt Lars Wagner über die Wallauer Hardt. Schon 1959 sei ein Teil der Fläche vertrocknet gewesen, damals wurden aber nochmals Fichten gesetzt.

Auch in anderen Regionen des Forstamts werde es Bereiche geben, in denen die Aufarbeitung von Schadholz nicht mehr lohnt - zumal die Nachfrage aktuell fast nicht vorhanden ist. Die Lage war im vergangenen Jahr schon nicht gut, der Coronavirus hat sie nun zusätzlich verschärft. Denn durch die Krise ist der Absatz nach Fernost fast komplett weggebrochen. "Das läuft nur langsam wieder an", sagt Lars Wagner. Zugleich fehlen dringend benötigte Forstarbeiter und Fuhrleute aus Osteuropa. Schon bei der Pflanzung in diesem Frühjahr musste Lars Wagner fast vollständig auf eigene Mitarbeiter zurückgreifen. Immerhin: "Wir haben gute Bedingungen zum Pflanzen gehabt."

Er und seine Kollegen wollen darauf achten, dass die Fichte sich nicht mehr zu stark verjüngt. Sie kommt mit trockener Witterung nicht klar. Stattdessen sollen Mischwälder wachsen. "Es sind extreme Zeiten", sagt Wagner. "Das erfordert Handlungsweisen, auf die wir in anderen Zeiten nicht zurückgegriffen hätten."

Doch was in den vergangenen Wochen gesetzt wurde, benötigt auch jetzt Wasser. Die oberen Schichten des Waldbodens sind bereits vertrocknet. Und neue Niederschläge sind aktuell nicht in Sicht. Viele der 200.000 Setzlinge könnten deshalb vertrocknen, fürchtet der Forstamtsleiter. "Für die jung gesetzten Bäume ist das eine Katastrophe."

Doch was passiert, wenn es trocken bleibt? "Wenn wir gar keine Niederschläge haben, werden die Ausfallraten hoch sein", fürchtet er. Überraschen würde es ihn allerdings nicht. "Die Prognosen gehen in die Richtung, dass die Sommer trocken werden." Er betont aber auch: "Alles Jammern nützt nichts. Wir müssen nach vorne blicken." Hoffnung setzt er auf gemischte Wälder mit Douglasien, Eichen oder Birken, aber auch selteneren Baumarten.

Dazu zählt, dass die Fichte immer mehr verschwindet. Schon in den vergangenen Jahrzehnten seien keine Fichtenmonokulturen mehr angelegt worden. Der Wandel passiere aber nicht in kurzer Zeit, sondern sei eine Aufgabe von Generationen. "Man muss diese Aufgaben mit Geduld angehen."

Im Blick steht allerdings nicht allein die Wirtschaftlichkeit. "Ziel ist ein klimarobuster Mischwald, der in erster Linie dem Klimaschutz und der Erholungsfunktion dient", sagt Lars Wagner. Davon würden aber kommende Generationen auch wirtschaftlich profitieren.