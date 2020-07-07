Dienstag, 07.07.2020 - 13:00
3 min
Noch kein Baurecht für die Eckelshäuser Ortsumgehung
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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GEPLANTE STRECKENFÜHRUNG UND ERWARTETE KOSTEN
Aktuell führt die Bundesstraße 62 direkt durch EckelshausenDie Bürger kämpfen deshalb schon seit vielen Jahren für den Bau einer Ortsumgehung. Das Planfeststellungsverfahren läuft seit 2017.
Die Pläne sehen vor, dass die Umgehung hinter Biedenkopf die Lahn überquert, ein Stück parallel zur Bahnstrecke verläuft und hinter Eckelshausen wieder auf die bisherige B 62 führt.
Auch die Bundesstraße 453 Richtung Dautphe soll an die neue Strecke angeschlossen werden. Die Baukosten sind bislang auf 21,1 Millionen Euro beziffert worden.
Der Verkehr durch Eckelshausen soll durch die Umgehung um 90 Prozent reduziert werden. Erwartet wird, dass 2030 etwa 13 000 Fahrzeuge täglich auf der B 62 unterwegs sein werden.
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