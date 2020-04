Noch keine Gottesdienste am nächsten Sonntag

Gottesdienste sind zwar ab Sonntag erlaubt - sowohl evangelische als auch katholische Kirche wollen sich aber Zeit nehmen, um die Versammlungen, die nur unter veränderten Bedingungen stattfinden können, zu planen. Foto: Mark Adel

Marburg-Biedenkopf (bün). Die hessische Landesregierung hat öffentliche Gottesdienste ab Anfang Mai wieder zugelassen. Derzeit sieht es aber danach aus, als ob die Kirchen an diesem Wochenende für Versammlungen noch geschlossen bleiben.

So wird die katholische Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder am Sonntag noch nicht zu öffentlichen Gottesdiensten einladen. "Derzeit wird daran gearbeitet, an allen Kirchorten die Voraussetzungen für einen sicheren Ablauf gemeinschaftlicher Glaubensfeiern zu schaffen", heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Für die darauffolgende Woche sei der Start mit Gottesdiensten unter "Corona-Bedingungen" wahrscheinlich, aber noch nicht entschieden. Aktuelle Entwicklungen werden unter www.pfarrei-stelisabeth.de veröffentlicht.

Die hessen-nassauische Kirche hat den rund 1100 Gemeinden im Kirchengebiet zwischen Biedenkopf und Neckarsteinach ein Schutzkonzept vorgelegt, das von den evangelischen Kirchen entwickelt und mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt worden ist. Die zwölf Punkte umfassende Handreichung sieht unter anderem vor, dass Schutzmasken im Gottesdienst zu tragen sind und auf das Singen verzichtet wird.

Vorbereitungen nötig, um Voraussetzungen zu erfüllen

"Natürlich freuen wir uns darüber, dass Gottesdienste in den Kirchen wieder ermöglicht werden", sagt die Pfarrerin Christina Ronzheimer, stellvertretende Dekanin im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Dennoch wolle die evangelische Kirche an dieser Stelle "besonnen und verantwortungsvoll" handeln. Daher würden die Kirchenvorstände aller Kirchengemeinden im Dekanat in den nächsten Tagen darüber beraten, wie und in welcher Form die Gottesdienste in den Gemeinden wieder stattfinden können.

Ganz sicher bedürfe es einiger Vorarbeit, da die Gottesdienste noch nicht wie gewohnt stattfinden könnten. Christina Ronzheimer: "Daher stehen Gottesdienstangebote vermutlich für kommenden Sonntag noch nicht fest."