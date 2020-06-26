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Freitag, 26.06.2020 - 16:30
2 min

Öffentliche Toilette in Biedenkopf mit Kot beschmiert

Der Fußboden voll mit Fäkalien ... Nach der ekligen Aktion bleibt die sanitäre Anlage auf dem Biedenkopfer Friedhof erst einmal geschlossen.

Die Toilette auf dem Kernstadt-Friedhof bleibt bis auf weiteres geschlossen. Foto: Susan Abbe

Die Toilette auf dem Kernstadt-Friedhof bleibt bis auf weiteres geschlossen. Foto: Susan Abbe

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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