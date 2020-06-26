Freitag,
26.06.2020 - 16:30
2 min
Öffentliche Toilette in Biedenkopf mit Kot beschmiert
Der Fußboden voll mit Fäkalien ... Nach der ekligen Aktion bleibt die sanitäre Anlage auf dem Biedenkopfer Friedhof erst einmal geschlossen.
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