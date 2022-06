Orchesterklasse der Lahntalschule erntet viel Applaus

Gut eingespielt trotz erschwerter Corona-Bedingungen: die Orchesterklasse der Lahntalschule. Foto: Anja Hoffmann/Lahntalschule

BIEDENKOPF - Die Orchesterklasse der Lahntalschule Biedenkopf hat ihr Können mit einem Konzert gezeigt. Der Lohn: kräftiger Applaus von Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden.

Nachdem das Konzert mit dem "Farmhouse Rock" eröffnet worden war, begrüßte der Klassenlehrer Fabian Dörr die Gäste. Hochkonzentriert stellten die Schüler Solostücke, Duette und Stücke für kleine Ensembles und das gesamte Klassen-Orchester vor, wie zum Beispiel den "Open String Samba". Die Schülerinnen Delia Nieländer und Tillie Reuter stellten mit Mark Forsters "Sowieso" zusätzlich ihr Gesangstalent unter Beweis. Abschließend wurde das Lied "Eine Handvoll Ehre" gespielt, zu dem das Publikum mit zuvor verteilten Liedblättern sogar zum Mitsingen aufgefordert war.

Die Musiklehrer Bianca Nassauer und Fabian Dörr betonten, dass die jungen Musiker "ausgesprochen aufgeregt vor ihrem ersten richtigen Konzert" gewesen seien. Zum einen, weil "fast alle Kinder ihr Instrument erst seit Beginn der fünften Klasse" spielten. Zum anderen, weil die Corona-Auflagen das gemeinsame Musizieren erschwert hätten.

Das Konzert hat aber anscheinend die Kinder gestärkt. Denn laut Nassauer und Dörr wollen fast alle Schüler der Orchesterklasse im nächsten Schuljahr weiterhin am Instrumentalunterricht teilnehmen, um in den kommenden Jahren in bestehenden Orchestren und Bands der Schule mitzuwirken.