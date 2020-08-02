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Sonntag, 02.08.2020 - 19:00
2 min

Orgel und Posaune harmonieren

Im vierten Konzert der Biedenkopfer Sommermusikreihe gibt es eine ungewöhnliche Instrumentalkombination zu hören.

Von Christina Müller
Johannes Hornsteiner (l). und Johann Lieberknecht geben bei ihrem Konzert in der Biedenkopfer Stadtkirche einen musikalischen Einblick in die höfische Welt des Barock Foto: Christina Müller

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt
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