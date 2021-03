4 min

Ortsbeiräte: Verschiebungen in Wallau, Weifenbach und der Kernstadt

In Biedenkopf liegen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen vor: Die SPD verliert in zwei Orten. UBL und FDP gewinnen hinzu. Der BB verliert in Biedenkopf, aber legt in Weifenbach zu.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf