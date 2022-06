Osterfeld: Seit 20 Jahren ein Ort für die Begegnung mit Gott

Zu Gartenfest und Gottesdienst im Osterfelder Lebenshaus treffen sich die Gäste bei bestem Sommerwetter. Foto: Klaus Kordesch/eöa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALLENDORF-OSTERFELD - Die Kapelle des Lebenshauses Osterfeld ist am Pfingstmontag 2002 eingeweiht worden. Beim "Tag der offenen Tür" stand unter dem Motto "Gebet braucht Raum" das Jubiläum "20 Jahre Lebenshaus-Kapelle" im Mittelpunkt.

Neben einer Ausstellung mit Fotografien vom Bau und aus der Geschichte der kleinen Osterfelder Kirche gab eine Dia-Präsentation den vielen Besuchern die Möglichkeit, sich ein Bild von der Bauphase zu machen.

Der ehemalige Lebenshaus-Leiter Joachim Strauch zeigte Fotos vom Setzen der charakteristischen Natursteinmauer im Altarbereich, dem Guss der Glocke in Sinn, die mit der Aufschrift "Ihr sollt leben!" seit 20 Jahren täglich zum Gebet ruft, und natürlich vom Einweihungsfest am Pfingstmontag vor 20 Jahren. Zu diesem seien rund 400 bis 500 Besucher gekommen, sagte er: "Niemals vorher und nachher waren wieder so viele Menschen hier." Als "Stimme der Kapelle" erzählte Strauch während des Gartenfests von den vielen Gottesdiensten und Abendmahlsfeiern, Taufen, Hochzeiten, Andachten und Gebeten, aber auch von den Ausstellungen, die immer wieder Besucher nach Osterfeld locken - aktuell die Fotoausstellung "Hoffnung schenkt Leben" des Fotografen Markus Spingler, die noch bis Anfang Juli zu sehen sein wird.

Predigt über die vier Türen, die das Gebet öffnet

Die Rückschau begleiteten die Kirchenchöre aus Breidenstein und Friedensdorf unter der Leitung von Christian Stark sowie ein von Manfred Hett geleiteter Posaunenchor aus Essen musikalisch, ebenso den nachfolgenden Gottesdienst.

Beim traditionellen Festgottesdienst predigte die Pröpstin für Nord-Nassau, Pfarrerin Sabine Bertram-Schäfer, mit Blick auf das Tagesmotto "Gebet braucht Raum" und die Tageslosung über die Türen, die das Gebet öffne. "Das Gebet braucht nicht nur Räume, sondern öffnet auch Türen", machte sie bewusst: "Gerade in Zeiten, in denen die Kirchen in unserem Land einen großen Bedeutungsverlust erleben, sind offene Türen und Räume für das Gebet so wichtig." Die erste Tür sei die zu Gott, sagte sie. Gewiss könnten viele Gäste mit der Lebenshaus-Kapelle Momente verbinden, in denen sich die Tür zu Gott öffnete: "Vielleicht waren Sie auf der Suche und sind bei Gott angekommen", sagte die Pröpstin: "Oder Sie sehnten sich nach Stille und fanden darin Gottes Stimme."

Die zweite Tür, die das Gebet öffne, sei die Fürbitte. Viele Menschen bedürften der Fürbitte: kranke, trauernde und die vom Krieg betroffenen Menschen in der Welt. Räume wie die Kapelle seien für die Fürbitte überaus wichtig. "Wenn die Lebenshaus-Kapelle sprechen könnte, würde sie uns erzählen können, wie viele Fürbitten hier vor Gott gebracht wurden", sagte Sabine Bertram-Schäfer.

Die Bitte um die Ausbreitung des Evangeliums nannte die Pröpstin mit Blick aufs Pfingstfest als dritte Tür: "Am ersten Pfingstfest haben die Menschen erlebt, welche Kraft diese Botschaft hat", unterstrich sie und erklärte: "Das Gebet um den Heiligen Geist, der uns befähigt, das Evangelium in die Welt zu bringen, öffnet nicht nur die Tür zu Gott, sondern auch zu den Herzen der Menschen."

Begegnung mit

Gott in der Stille

Die vierte Tür sei die Stimme der Christen in die Welt hinein. "Mit Gott an unserer Seite setzen wir uns für Klimaschutz ein. Wir hören nicht auf, von einem gerechten Frieden zu sprechen. Wir setzen uns für die Schwächsten ein und sprechen soziale Missstände an. Wir wenden uns den Geflüchteten zu und fordern, dass es keine Flüchtlinge erster oder zweiter Klasse geben darf", zählte die Pröpstin auf. "Wir sprechen Rassismus an, wo wir ihn entdecken, und verweisen auf das Evangelium. Bei Jesus gab es keine Unterschiede zwischen den Menschen", sagte sie.

Die letzte und vielleicht wichtigste Tür, die das Gebet öffne, sei die Begegnung mit Gott in der Stille. "Nicht meine Worte, sondern Gottes Worte erreichen mein Herz in der Stille des Gebets", sagte Bertram-Schäfer, und zitierte ein Gedicht von Sören Kierkegaard, bevor sie abschließend dem Lebenshaus, seiner Kapelle und den Menschen, die hier Räume für das Gebet und für die Stille eröffnen, Gottes Segen zusprach.

Mit einem Kaffeetrinken in den Räumlichkeiten des Lebenshauses klang der "Tag der offenen Tür" aus. Es war der letzte für Waltraut Riedel, die als Lebenshaus-Leiterin nach fünf Jahren im September in den Ruhestand geht.