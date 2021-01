Pandemiekonform in die Ferien

In diesem Jahr bietet der Kreis - soweit die Pandemie es zulässt - auch wieder die Ferienfreizeiten am Schuby-Strand und in Glücksburg an der Ostsee an. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf bietet für dieses Jahr wieder ein Ferienprogramm mit Angeboten für junge Menschen von 7 bis 17 Jahren an. Im vergangenen Sommer hatte der Kreis die Ferienfreizeiten an der Ostsee wegen der Corona-Pandemie abgesagt und kurzfristig ein alternatives Ferienprogramm mit Kleingruppen angeboten.

Geschichtliche Spuren

in Berlin verfolgen

Auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen sei das Konzept für die Freizeiten 2021 entstanden. Soweit die Pandemie es zulasse, stünden Angebote in den Freizeiteinrichtungen an der Ostsee, an verschiedenen Orten in Hessen und in Berlin auf dem Programm.

So kann neben den Sommerfreizeiten in Glücksburg, am Schuby-Strand und in Wolfshausen auch das mittelalterliche Leben auf der Jugendburg Hessenstein erkundet werden. Die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Wind können am Edersee, ausgehend vom Camp der Hessischen Sportjugend, entdeckt werden. Ebenfalls mit viel Bewegung, diesmal auf dem Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, geht es auf den benachbarten Vulkan und in das Quartier der Jugendherberge Lauterbach.

In Berlin werden Spuren rund um den Bau und den Fall der Berliner Mauer verfolgt. In den Herbstferien gehört die Freizeit in Wolfshausen dazu. Das Klimahaus Bremerhaven ist Ziel "einer Weltreise unter einem Dach". Bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau bekommen die Teilnehmer Einblicke in den dunkelsten Abschnitt der deutschen Geschichte. Das demokratische Miteinander wird in der Jugendherberge Kehl mit einem Planspiel und einem Besuch im Europarlament thematisiert. In den Osterferien geht man in Hartenrod der Frage nach, was das Leben als Dorfkind im Jahr 2021 ausmacht. Das gute Leben steht im Mittelpunkt eines Theater-Workshops in Wolfshausen.

Die Freizeitbroschüre mit allen Infos sowie das Anmeldeformular finden sich online auf www.lkmb.de/jugend. Der Fachdienst Jugendförderung beantwortet Fragen unter Telefon 0 64 21-40 50 oder per E-Mail an jugendfoerderung@marburg-biedenkopf.de. Anmeldungen sind ab sofort möglich.