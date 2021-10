"Perski & Jahn" spielen ihre schönsten Szenen

"Perski & Jahn" - hier ein Foto aus 2015 - treten seit 2010 auf. Die schönsten gemeinsamen Szenen fügt das Duo nun zu einer neuen Revue zusammen. Archivfoto: "Perski & Jahn"

BIEDENKOPF - Seit mehr als zehn Jahren stehen Isa Perski und Günther Jahn gemeinsam als "Perski & Jahn" auf der Bühne. Den runden Geburtstag feiern die beiden Schauspieler mit einem Jahr Verspätung mit ihrem neuen Programm "Alle(s) Fantastico" im Rahmen der "Herbstabende" im Biedenkopfer Schloss. Drei Theaterabende sind am letzten Oktoberwochenende geplant.

Auf der "kleinsten Bühne der Welt" im Biedenkopfer Bistro und Café "Fantastico" sind "Perski & Jahn" 2010 erstmals als Duo aufgetreten. Seither hat es dort viele Lesungen, Kleinkunst- und Theaterabende mit den beiden Künstlern gegeben.

Und eigentlich wollte das Duo sein Zehnjähriges auch schon im vergangenen Jahr mit seinem Publikum im "Fantastico" feiern. Dass daraus nichts wurde, liegt an den allseits bekannten Gründen. Und auch in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie den Theaterabend auf der Stammbühne im "Fantastico" unmöglich. "Das Fantastico, wo wir so gerne spielen, ist zurzeit zu klein", bedauert Günther Jahn. Umso mehr freuen sich Perski und Jahn, dass die "Herbstabende" im Biedenkopfer Schloss dieses Jahr - zumindest vor kleinerem Publikum - wieder möglich sind. Denn die Bühne im Schloss ist den beiden Schauspielern noch länger vertraut als das "Fantastico": Schon seit 25 Jahren steht dort nämlich immer wieder das Theaterensemble der Volkshochschule Marburg-Biedenkopf auf der Bühne. Viele Jahre leitete Gisela Maria Beck das Ensemble, später übernahm dann Isa Perski selbst die Führung der Truppe.

Aufführungen gibt es am

29., 30. und 31. Oktober

In all den Jahren gab es viele schöne gemeinsame Auftritte von "Perski & Jahn". Die schönsten und spannendsten Theatermomente aus dieser Zeit will das Duo nun zum Zehnjährigen noch einmal aufleben lassen. Und so hat Günther Jahn, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Bühnenautor tätig ist, mit dem Programm "Alle(s) Fantastico" eine Revue aus Szenen der früheren gemeinsamen Stücke zusammengestellt. Unter anderem wird es Ausschnitte aus den "Lausbubengeschichten" und den "Sonny Boys" geben, aber auch aus den Programmen "Von der Liebe", "Faust fällt aus" und "Makabre Geschichten". "Es wird ein durchweg komischer Abend", freut sich Günther Jahn schon jetzt auf das Programm, bei dem Isa Perski Regie führt.

Und: Beide freuen sich besonders darüber, dass sie nicht nur zu zweit, sondern mit Verstärkung auf der Bühne stehen werden. Denn auch Nick Stellwagen, der seit 2019 zum Team gestoßen ist, sodass aus dem Duo das Trio "Perski, Jahn & Stellwagen" wurde, wird bei den Herbstabenden dabei sein. Doch es gibt nicht nur Theater, sondern auch Livemusik. Beate Wagner, die genau wie Perski, Jahn und Stellwagen auch zum vhs-Ensemble gehört, hat dazu die Liedtexte geschrieben und die Musik arrangiert.

Das Programm "Alle(s) Fantastico" ist am 29., 30. und 31. Dezember (Freitag, Samstag, Sonntag) im Biedenkopfer Schloss zu erleben. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Besucherzahl ist auf 20 pro Vorstellung beschränkt. Tickets kosten zehn Euro und müssen reserviert werden unter Telefon 0 64 61-92 46 51.