Persönlicher Kontakt gewünscht

Wetzlar/Biedenkopf (red). Ein komplettes Semester lang war es still in den Gängen und Vorlesungsräumen von StudiumPlus - sowohl am Hauptstandort auf der Wetzlarer Spilburg als auch an den sechs Außenstellen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde wie bei allen anderen hessischen Hochschulen auch beim dualen Studienprogramm von Technischer Hochschule Mittelhessen (THM) und CompetenceCenter duale Hochschulstudien - StudiumPlus (CCD) der Lehrbetrieb auf digitale Veranstaltungen umgestellt. Auch wenn das Semester inzwischen erfolgreich zu Ende gebracht wurde, steigt der Wunsch nach der Rückkehr zur Präsenzlehre.

"Das digitale Semester war eine Herausforderung für uns, die wir aber perfekt meistern konnten", sagt der Leitende Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), Professor Harald Danne. Über ein Online-Videokonferenzsystem fanden täglich etwa 220 Meetings mit jeweils 20 bis 30 Teilnehmern statt. Auch in diesem "digitalen" Semester wurden die Lehrveranstaltungen einer Evaluation durch Dozenten und Studierende unterzogen: 95 Prozent der Befragten gaben an, dass das digitale Semester gut oder sogar sehr gut gelaufen sei.

Doch bei den Befragungen kam klar zu Tage: Videokonferenzen können persönlichen Kontakt nicht ersetzen. So erwähnten 94 Prozent der Dozenten, dass sie verglichen mit der Präsenzlehre etwas weniger Stoff durchnehmen konnten. Sowohl die Studenten und Studentinnen als auch die Dozenten gaben an, dass die Diskussionen und das Networking fehle.