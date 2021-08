Pferde auf Weide verletzt: Polizei ermittelt in zwei Fällen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL/BIEDENKOPF - Nachdem bei zwei Pferde im Dautphetal und Biedenkopf Verletzungen aufweisen, die wohl von Menschenhand stammen, ermittelt die Polizei Biedenkopf in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehe laut Informationen der Polizei vom Donnerstag derzeit nicht.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 22 August, zwischen 22 und 8.30 Uhr, in Dautphetal-Herzhausen. Ein Pferd, das in diesem Zeitraum auf einer Koppel in der Austraße stand, hatte drei offene Wunden im Hals- und Bauchbereich. Laut Polizei könnte es sich um Schnittverletzungen handeln. Bei der Überprüfung der Weide stellte sich heraus, dass ein Teil des Elektrozauns aus den Halterungen ausgehängt war und die Stränge am Boden lagen.

Nachbarn hatten zudem zwischen 3.30 und 4 Uhr zwei Mal das Geräusch einer zuschlagenden Autotür gehört. Darüber hinaus schloss die Tierärztin anhand der Verletzungen aus, dass das Tier sich diese selbst zugefügt hat.

Ein weiterer Fall ereignete sich im Biedenkopf. Eine Pferdebesitzerin erstatte am Donnerstag Anzeige, nachdem sie Verletzungen an ihrer Stute entdeckte. Der 1,60 Meter hohe Englische Vollblüter hatte einen Schnitt in der Muskulatur der rechten Hinterhand. Die Verletzung muss zwischen 18 Uhr am Montag (23.) und 11 Uhr am Dienstag, (24. August) entstanden sein. Auf der mit einem Elektrozaun gesicherten Weide zwischen der Oostduinkerker Straße und der Zufahrt "Am Schloss" gibt es laut Polizei keine scharfkantigen Gegenstände und kein in der Verletzungshöhe vorhandenes Strauch-, Ast- oder Baumwerk. Auch an den Zaunpfosten waren weder Schäden noch Blutspuren, sodass die Beamten auch hier eine Selbstverletzung des Tieres ausschließen. Das zweite dort weidende Tier blieb unverletzt.

Hinweise zu den beiden geschilderten Vorfällen nimmt die Polizei Biedenkopf unter Telefon 06461-92950 entgegen.