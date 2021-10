Pflege mit ganz viel Frauenpower

Personalleiter Sebastian Spies und A. Cornelia Bönnighausen (links), Vorstandsvorsitzende des Biedenkopfer DRK-Kreisverbandes, gratulieren Stephanie Warzecha und Eva Schmidt zur Beförderung. Foto: DRK Kreisverband Biedenkopf

BIEDENKOPF - Stephanie Warzecha heißt die neue Heimleitung für die DRK-Seniorenzentren Wallau (SZW) und Lahnaue (SZL) in Biedenkopf. Eva Schmidt stieg zur Pflegedienstleitung im SZL in Biedenkopf auf.

"Natürlich ist das für uns beide eine Umstellung, aber auch eine Anerkennung unserer Arbeit und eine Herausforderung, schließlich wächst man mit seinen Aufgaben", so Stephanie Warzecha. Die beiden Frauen haben sich viel vorgenommen: "Wir möchten, dass die Mitarbeiter, die Bewohner und die Angehörigen beider Heime weiterhin zufrieden sind. Natürlich ruhen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern möchten neue Ideen umsetzen und streben im stetigen Austausch mit unseren Kollegen nach Optimierung und Verbesserung", sagt Stephanie Warzecha. "Wir haben schon in beiden Seniorenzentren gearbeitet, sogar schon im Krankenhaus ausgeholfen, und sehen uns als Kollegen im DRK-Kreisverband Biedenkopf, die an einem Strang ziehen", ergänzt Eva Schmidt.

"Wir freuen uns, dass beide Stellen mit langjährigen, motivierten Mitarbeitern aus dem eigenen Hause besetzt werden konnten, die die Arbeit in beiden Seniorenzentren bestens kennen", erklärt Personalleiter Sebastian Spies.

Fachkompetenz

kontinuierlich verbessert

Die beiden frisch beförderten Damen hatten gar nicht unbedingt diese berufliche Karriere geplant, sondern nutzen jede Weiterbildung, um ihr eigenes Fachwissen aufzubessern.

A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes, und Personalleiter Sebastian Spies überreichten zur Beförderung einen Blumenstrauß.