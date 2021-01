Polizei fasst mutmaßlichen Fahrraddieb in Biedenkopf

In Biedenkopf erwischt die Polizei einen jugendlichen Fahrraddieb kurz nach der Tat in der Lahnstraße. Symbolfoto: dpa

BIEDENKOP - f (red). Eine Kameraüberwachung sowie schnelles Handeln durch das Opfer und die Polizei führte letztlich dazu, dass das gestohlene Rad mittlerweile wieder beim Besitzer ist. Auf dem in der Biedenkopfer Lahnstraße gestohlenen Fahrrad saß ein 16-Jähriger aus dem Hinterland. Er behauptete, das Rad im Straßengraben gefunden zu haben. Ob seine Aussage den Überwachungsbildern der Kamera des Opfers standhält, bedarf laut Polizei weiterer Ermittlungen.

Verstöße gegen die

Corona-Beschränkungen

Eine private Überwachungskamera hatte am Mittwoch, 6. Januar, gegen 17.25 Uhr, Alarm ausgelöst und den Grundstücksbesitzer veranlasst, sofort nach Hause zu fahren. Die Kamerabilder zeigten eine Person, die mit einem Fahrrad das Grundstück verlässt. Als ihm auf dem Heimweg eine dunkel gekleidete Person auf einem Rad entgegenkommt, passt er die Person ab, hält sie an und fest, da es sich bei dem benutzten Rad um das seines Sohnes handelte. Der junge Radfahrer aber konnte flüchten.

Die benachrichtigte Polizei fand ihn aufgrund der hervorragenden Beschreibung in Begleitung zweier weiterer Personen (16 und 19 Jahre) gegen 18.10 Uhr am Bahnhof in Biedenkopf. Außer dem Tatverdächtigen fand die Polizei offensichtlich bei Sichtung der Streife weggeworfenes Marihuana und bei dem Tatverdächtigen selber noch typische Betäubungsmittelutensilien und noch eine geringe Menge eines Betäubungsmittels.

Da alle drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten stammten, zudem eng beieinanderstanden und keiner eine Mund-Nase-Bedeckung trug, lagen Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen vor. Die Polizei entließ die beiden Begleiter nach den Personalienfeststellungen noch am Bahnhof und den vorübergehend festgenommenen Tatverdächtigen des Fahrraddiebstahls nach den Maßnahmen auf der Dienststelle.