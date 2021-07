Polizisten können illegales Tuning jetzt besser erkennen

Ihnen soll es verstärkt an den Kragen gehen: Damit Polizisten verbotenes Frisieren an Autos von Posern oder Rasern - hier auf der Oranienstraße in Dillenburg - besser erkennen können, hat das Polizeipräsidium Mittelhessen nun 20 seiner Mitarbeiter speziell geschult. Archivfoto: Katrin Weber

GIESSEN/WETZLAR/DILLENBURG/ MARBURG - Gießen/Wetzlar/Dillenburg/ Marburg (red). Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat zum ersten Mal Mitarbeiter zum Thema "Tuner, Poser und Raser" geschult. Ziel war es, illegale Veränderungen an Fahrzeugen besser zu erkennen.

20 Mitarbeiter aus den vier Polizeidirektionen Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Lahn-Dill und Gießen nahmen an dem zweitägigen Seminar teil.

15 von 42 Fahrzeugen

ohne Betriebserlaubnis

Am ersten Tag wurden die rechtlichen Voraussetzungen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen, vermittelt. Darüber hinaus erfolgten technische Informationen wie Fahrwerk, Rad-Reifen-Kombinationen, Motorraum (Chiptuning), Verglasung, Scheinwerfer, Spoiler, Innenraum, Abgasanlagen und vieles mehr.

Die vermittelte Theorie wurde anschließend mit Vorführmaterial sowie an zwei Fahrzeugen in der Praxis vertieft.

Am zweiten Seminartag wurden zwei Großkontrollstellen in Wetzlar (August-Bebel- und Goetheschule) eingerichtet. 42 Fahrzeuge wurden näher untersucht. Bei 15 Fahrzeugen wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis dieser Fahrzeuge erloschen war. Zwei davon wurden sofort zur technischen Prüfstelle geschickt, da deren unerlaubte Umbauten im Gefährdungsbereich lagen. Beide Fahrzeuge wurden vom TÜV Hessen untersucht. Dabei wurden weitere erhebliche Mängel aufgedeckt. Die von den Besitzern zu zahlenden TÜV-Kosten beliefen sich auf 400 und 600 Euro. Hinzu kommen noch Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Demnächst sollen die Kontrollen in allen vier Landkreisen weiter intensiviert werden.

Hintergrund: In den vergangenen Monaten hatte es vermehrt Hinweise und auch Feststellungen auf bestimmte Gruppen oder Personen, die ihre Fahrzeuge illegal tunen, rasen oder posen, gegeben. So wurden beispielsweise in den vergangenen Wochen in Gießen, aber auch in Wetzlar, Marburg und Bad Nauheim teils gravierende Veränderungen, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten, bei Kontrollen an den überprüften Fahrzeugen festgestellt. Oftmals ergaben sich auch Hinweise, dass Personen mit ihren hochmotorisierten Pkw viel zu schnell in Innenstädten unterwegs waren und durch Lärm auffielen.