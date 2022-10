Projektchor singt Musik von Heinrich Schütz

Jetzt teilen:

GLADENBACH/BIEDENKOPF - Unter dem Titel "Drum fahr ich hin mit Freuden" singt ein Projektchor Musik von Heinrich Schütz: Der wohl bedeutendste evangelische Komponist vor Bach hat in diesem Jahr seinen 350. Todestag.

Zum Gedenken an Heinrich Schütz erklingen am Samstag, 5. November, in der evangelischen Kirche Weidenhausen sowie am Sonntag, 6. November, in der Stadtkirche Biedenkopf jeweils um 18 Uhr seine berühmten "Exequien". Dabei handelt es sich um eine dreiteilige Trauermusik nach Texten aus der Bibel und freier Dichtung für vier- bis achtstimmigen Chor. Dafür hat seit Mai ein Projektchor mit Sängern aus der ganzen Region geprobt. In den Konzerten tritt ein Solistenensemble aus Marburg und Umgebung hinzu, begleitet von alten Instrumenten wie Violone und Laute.

Vorverkauf läuft

Neben den Exequien stehen hochkarätige Chorwerke aus vier Jahrhunderten auf dem Programm, unter anderem von Johannes Brahms. Die Leitung haben Johann Lieberknecht und Christian Stark. Karten zu 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei "Buch & Bild" in Biedenkopf und im Weltladen in Gladenbach oder über die Chormitglieder (Kontakt und Info: c_stark@mail.de).