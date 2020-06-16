Dienstag,
16.06.2020 - 17:30
2 min
Querungshilfe in der Breidensteiner Ortsdurchfahrt soll sicherer werden
Die Stadt Biedenkopf baut in dieser Woche eine neue Verkehrsinsel auf der Bundesstraße 253. Während die Arbeiten laufen, regelt eine Baustellenampel den Verkehr.
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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