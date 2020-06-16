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Dienstag, 16.06.2020 - 17:30
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Querungshilfe in der Breidensteiner Ortsdurchfahrt soll sicherer werden

Die Stadt Biedenkopf baut in dieser Woche eine neue Verkehrsinsel auf der Bundesstraße 253. Während die Arbeiten laufen, regelt eine Baustellenampel den Verkehr.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Breidenstein Biedenkopf
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