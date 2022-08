Reifenschaden durch Ausweichen

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-DEXBACH - In Dexbach hat eine 30 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag, 23. August, durch ein abruptes Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden silbernen Kombi verhindert. Bei dem Ausweichen stieß ihr grauer Ford S-Max allerdings gegen den Bordstein. Dadurch wurde der Reifen beschädigt. Die Fahrerin und die mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Der Unfall passierte gegen 8.50 Uhr in der Kurve am Anwesen Biedenkopfer Straße 25. Der silberne Kombi, möglicherweise ein Skoda, kam der Fordfahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit und die Kurve schneidend aus Richtung Engelbach entgegen. Am Steuer saß offenbar ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit Brille. Hinweise auf das Auto und den Fahrer nimmt die Polizei Biedenkopf entgegen unter Telefon 0 64 61-9 29 50.