Reiter bieten buntes Show-Programm

Der Reiterverein wird am Sonntag auf dem neu angelegten Außenplatz ein buntes Programm bieten. Foto: Reiterverein Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Der Reiterverein 1962 Biedenkopf feiert am kommenden Wochenende sein 60-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 3. Juli, weiht der Verein seine umgebaute Reitanlage mit einem Tag der offenen Tür ein. Von 12 bis 18 Uhr sind alle Pferde- und Tierfreunde in die Anlage im Arnoldsgrund eingeladen. Für die Besucher gibt es ein buntes Show-Programm.

Während des Tages der offenen Tür präsentiert der Verein seine umgebaute und frisch renovierte Reitanlage. Die Besucher können einen Blick hinter die Kulissen werfen, den Reiterverein und seine Arbeit kennenlernen.

Los geht es um 12 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Um 14 Uhr beginnt das Programm. Zu sehen sind verschiedene Pferderassen - von klein bis groß. Zum Beispiel zeigen die Reiter Islandpferde und deren Gangarten. Auch "Working Equitation" - eine Turnierdisziplin, die auf traditionellen Reitweisen beruht - wird den Besuchern vorgeführt. Im Rahmen des Programms können die Zuschauer auch die Trainingsmethoden "Equikinetic" und "Dualaktivierung" kennenlernen. Aber auch eine Hunde- und Pferdeshow gehört zum Programm. Die Vorführungen enden mit einer Quadrille - also einer Formation beim Reiten. Daneben gibt es aber auch Reiterspiele für die Kinder. Von 13 bis 17 Uhr finden zudem Kutschfahrten statt. Der Eintritt, der Besuch der Vorführungen und Angebote wie die Kutschfahrten sind kostenlos. Es gibt Kaffee, Kuchen und Grillspezialitäten.