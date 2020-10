Restaurantbesuch im Winter - Heizpilze sind nicht die Lösung

Die Verlängerung der Outdoor-Saison kann im Jahr der Corona-Pandemie für viele Gastronomiebetriebe eine enorme Unterstützung bedeuten. Mit der Installation von Heizstrahlern können auch die Außenbereiche von Restaurants in der kalten Jahreszeit genutzt werden. Auf Anregung von Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) haben die Stadtwerke Marburg ein neues Förderprogramm aufgelegt, mit dem Gastronomiebetriebe bei der Anschaffung von Infrarotheizstrahlern unterstützt werden.

"Angesichts von Corona wird die Außengastronomie in diesem Winter sicher eine höhere Bedeutung haben - für die Gastronomiebetriebe und die Gäste. Wir verstehen daher den Wunsch und auch die Not der Gastronomie, die Außenbereiche zu beheizen", sagt Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes ist die Nutzung von gasbetriebenen Heizpilzen nicht zu empfehlen.

"Infrarotheizstrahler sind im Vergleich zu Gasstrahlern wesentlich umweltfreundlicher. Der Betrieb ist mit unserem Ökostrom vollkommen CO 2 -neutral, da er zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt", betont Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster. Im Vergleich dazu verbrauche ein Gasheizstrahler circa elf Liter Flüssiggas in 20 bis 30 Betriebsstunden, was bis zu 100 Kilogramm CO 2 freisetze. Zudem sei der Betrieb mit Infrarotheizstrahlern auch kostengünstiger.

Gastronomiebetriebe der Stadt Marburg, die Stromkunde der Stadtwerke sind, können sich bis zu drei Infrarotheizstrahler fördern lassen mit jeweils bis zu 100 Euro

Infos gibt es im Stadtwerke-Kundenzentrum unter Telefon 0 64 21-20 55 05 gerne zur Verfügung oder unter www.stadtwerke-marburg.de/service/foerderprogramme.