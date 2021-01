Rollerfahrer flüchtet in Biedenkopf bei Polizeikontrolle

Bei einer Polizeikontrolle in Biedenkopf werden nicht nur einige Temposünder erwischt, sonder auch ein Rollerfahrer, der zunächst flüchtet. Symbolbild Polizei

BIEDENKOPF/GLADENBACH/ STADTALLENDORF - Einige Temposünder und sogar eine vorübergehende Festnahme hatten am Montag die Verkehrskontrollen der Polizei sowohl im Hinterland als auch im Ostkreis zur Folge.

Bei einer stationären Kontrolle in der Hainstraße in Biedenkopf zwischen 20.15 und 22 Uhr mussten mehrere der 42 kontrollierten Fahrzeugführer ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie zu schnell unterwegs waren.

Der Fahrer eines Kleinkraftrades, teilte die Polizei mit, versuchte außerdem zunächst, erst mit dem Zweirad und dann nach dem Abstellen des Rollers ab der Umdraht zu Fuß zu flüchten. Die Flucht endete allerdings mit der vorübergehenden Festnahme.

Der 36 Jahre alte Mann aus dem Hinterland stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der Alkotest zeigte über ein Promille, der Drogentest reagierte auf THC. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann auch keinen Führerschein hatte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und entließ ihn nach der Blutprobe.

Polizei stellt keine

Corona-Verstöße fest

Die Kontrollen im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen auf der Sackpfeife, den Marktplätzen in Biedenkopf und Gladenbach sowie der Hinterlandhalle in Dautphetal verliefen nach Angaben der Polizei erfreulicherweise ergebnislos.

In Stadtallendorf zog die Polizei am Montag, um 21.30 Uhr, den 59 Jahre alten Fahrer eines Mercedes und in der gleichen Nacht in Rauschenberg einen 20 Jahre alten Volvo-Fahrer aus dem Verkehr. In beiden Fällen hatte ein Drogentest positiv reagiert und die Polizei veranlasste jeweils eine Blutprobe.