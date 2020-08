Rotes Kreuz lockt Blutspender mit Verlosung

Der Blick in die Kühlkammern des DRK Blutspendedienstes macht die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Urlaubssaison deutlich. (Foto: DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen)

BIEDENKOPF-WALLAU - (red). Das Deutsche Rote Kreuz bittet erneut um Blutspenden, denn besonders im Sommer werden die Blutkonserven knapp. Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bis zum 11. September jede Woche unter allen Blutspendern einen Weber Gasgrill und drei exklusive Grill-Chefschürzen. Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren kann sein Blut spenden.

Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Montag, 10. August, von 16.30 bis 20 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle in Wallau. Jeder Spender muss vorab online unter www.blutspende.de/blutspendetermine/ einen Termin vereinbaren. Rückfragen werden unter der kostenlosen Hotline 08 00-119 49 11 beantwortet.

Die Corona-Pandemie hat das Blutspendewesen nachhaltig verändert und für große Probleme bei der Versorgung von Patienten mit Blut gesorgt.

Jetzt schlägt das Sommerloch zu – die urlaubsbedingte Abwesenheit von Blutspendern sorgt für Einbrüche beim Blutspendeaufkommen, warnt der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Aktuell fehlt es deutlich an ausreichend Spenden über alle Blutgruppen hinweg, insbesondere bei Null Rhesus positiv und Null Rhesus negativ, erklärt das Deutsche Rote Kreuz.