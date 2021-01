Sackpfeife: Auf die Winterfreude folgt das Chaos

Der Verkehr zur Sackpfeife hat am Wochenende weiter zugenommen. Am Sonntag regelt Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig selbst den Verkehr und wies gemeinsam mit fünf Mitarbeitern die ankommenden Besucher ein - so lange, bis der Parkplatz voll war. Foto: Mark Adel