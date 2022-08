Sackpfeife: "Borstgras" bremst Spielplatzerweiterung

Die Stadt Biedenkopf will den Spielplatz auf der Sackpfeife ganz neu und naturnah gestalten. Eigentlich sollten die Bauarbeiten im Sommer beginnen. Doch der Kreis hat noch Fragen zum Naturschutz. Wann der Bau nun starten kann, ist offen. Foto: Susan Abbe

BIEDENKOPF - Von "Nardus stricta" haben vermutlich die wenigsten Menschen bislang etwas gehört. Es ist die wissenschaftliche Bezeichnung für die Grasart "Borstgras", ebenfalls kein Begriff aus dem typischen Allgemeinwissen. Jenes Borstgras, das bei gehäuftem Auftreten als Borstgrasrasen oder Borstgraswiese in Erscheinung tritt, ist aber mitverantwortlich dafür, dass der Spielplatz auf der Sackpfeife doch nicht so schnell erweitert werden kann, wie die Stadt es im vergangenen Jahr noch erwartet hatte.

Christoph Cerny brachte das Thema seitens der ZfB in die jüngste Stadtverordnetenversammlung ein. Er erinnerte zunächst an die Arbeit der Arbeitsgruppe Sackpfeife. Sie hatte ein neues Stufenkonzept erarbeitet, das die Stadtverordneten schließlich auch mehrheitlich verabschiedeten. Dieses Stufenkonzept sieht unter anderem vor, den vorhandenen Spielplatz zu erweitern, und zwar namentlich zu einem "Naturspielraum Räuberwald".

Während der Arbeitsgruppensitzungen sei prognostiziert worden, erinnerte Christoph Cerny, dass die Bauarbeiten im Sommer 2022 starten könnten. Wie es denn um das Projekt stehe und wann mit dem Start zu rechnen sei, wollte er in der Fragestunde wissen. Einen konkreten Zeitpunkt konnte Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) ihm nicht nennen. Und das hängt vor allem mit dem Naturschutz - und dem Borstgras zusammen. So hat der Fachbereich Bauen, Wasser- und Naturschutz des Landkreises laut Thiemig im Zuge des Genehmigungsverfahrens weitere Unterlagen angefordert. "Es musste eine Prognose erstellt werden, ob die geplanten Eingriffe zu einer relevanten Verschlechterung aus naturschutzfachlicher Sicht führen", erläuterte der Bürgermeister.

Darüber hinaus interessierte sich die Kreisverwaltung für den Bewuchs in der Nähe des bestehenden Spielplatzes. Denn der Borstgrasrasen, manchmal auch Borstgras-Trift genannt, ist ein nach EU-Recht geschützter "Lebensraumtyp", der auf der Sackpfeife vorkommen kann. Die Stadt musste also eine FFH-Verträglichkeitsprognose erstellen - mit dem Schwerpunkt "Borstgrasrasen". "Nach den mittlerweile vorliegenden Ergebnissen", erklärte der Rathauschef, "kann zumindest das Vorliegen eines ,Borstgrasrasens' verneint werden."

Wann die Bauarbeiten beginnen können, ist offen

Inzwischen liegen die geforderten Unterlagen der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis vor. Das Ergebnis der Prüfung stehe aber noch aus, sagte Thiemig in der Sitzung. "Ein voraussichtlicher Start der Bauarbeiten ist derzeit schwer vorherzusagen", setzte er hinzu. Denn sollte die Prüfung der Kreisverwaltung positiv ausfallen, müsste das Vorhaben ja auch erst noch ausgeschrieben werden. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor seien schließlich die Lieferzeiten für die Materialien. Wann also der "Naturspielraum Räuberwald" entsteht, resümierte er, lasse sich derzeit nicht verlässlich sagen. Manfred Bäcker, ebenfalls ZfB, zeigte sich mit der Erklärung nicht recht zufrieden. Warum die Prüfung denn so lange gedauert habe, hakte er nach. Ihm erscheine das "ein sehr langer Zeitraum" zu sein. Nach Rücksprache mit Bauamtsleiter Thorsten Schmack erläuterte Thiemig, die Stadt habe den Mai abwarten müssen. Erst zu diesem Zeitraum habe sich sicher bestimmen lassen, ob am Spielplatz auf der Sackpfeife Borstgrasrasen wächst. Thiemig: "Das ist unser tägliches Brot. Die Mühlen mahlen langsam. Das gefällt uns allen nicht. Aber wir können's auch nicht ändern." Er versprach jedoch, dass sie Stadt zeitnah das Gespräch mit dem Kreis suchen werde.

BORSTGRASRASEN Die Borstgrasweide, auch Borstgras-Trift oder Borstgrasrasen genannt, ist eine unter menschlichem Einfluss entstandene Weide oder Wiese, die von der namensgebenden Grasart Borstgras (Nardus stricta) dominiert ist.