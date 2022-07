Sascha Weber führt Weifenbachs Ortsverschönerer

Die Geehrten mit (v. l.) Rudi Bernhardt, Ortwin Gessner, Beate Grebe, Egbert Hartmann, Armin Grebe, Rudi Grebe, Heinz Schröder, Hannelore Rummler (stellvertretend für Siegfried Rummler), Karl-Heinz Weigel und (vorne kniend) Horst Schneider. Foto: Heiko Orgas

BIEDENKOPF-WEIFENBACH - 44 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsverein Weifenbach in die "Alte Schule" nach Weifenbach gekommen, nachdem das Treffen für 2020/21 pandemiebedingt hatte ausfallen müssen. Als erster Vorsitzender blickte Martin Müller eingangs auf Termine und die regelmäßig getätigten Arbeiten des Vereins zurück.

Die Anlagen, unter anderem das Tretbecken, wurden regelmäßig gesäubert, ebenso wurden die Wege rund um Weifenbach freigehalten und gemäht.

Müller dankte im Rahmen der Sitzung den langjährigen Vereinsmitgliedern und ehrte diese mit einer Urkunde. Für 25-jährige Zugehörigkeit wurden Rudi Bernhardt, Armin Grebe, Beate Grebe, Ortwin Gessner, Birgit Spies, Else Siemsen, Gernot Schneider, Ulrich Acker, Achim Bernhardt und Inge Blöcher ausgezeichnet. Seit 40 Jahren ist Horst Schneider dabei. Seit 50 Jahren gehören Rudi Grebe, Egbert Hartmann, Heinz Schröder, Siegfried Rummler, Willi Benner und Helmut Achenbach dem Verein an. Für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde Karl-Heinz Weigel geehrt. Auf der Tagesordnung standen zudem Vorstandswahlen, die wegen der Corona-Situation schon einmal verschoben worden waren.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich zusammen aus dem neuen Vorsitzenden Sascha Weber, dem zweiten Vorsitzenden Kai Seidel, Kassiererin Verena Miss und Schriftführer Heiko Orgas. Nicht mehr zur Wahl stellten sich der ehemalige Vorsitzende Martin Müller und Kassierer Andreas Schatz.

Martin Müller wird Ehrenvorsitzender

Sascha Weber dankte Andreas Schatz für seine über zehnjährige Vorstandsarbeit als Kassierer und überreicht ihm als Anerkennung eine Ehrenurkunde des Vereins. Zudem bedankte er sich bei Martin Müller für seine über 20-jährige Vorstandsarbeit. Martin Müller ist nun Ehrenvorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsverein Weifenbach und wurde mit einer entsprechenden Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Weber erinnerte zudem an einige Termine: Heckenpflege am 24. September, Laternenumzug am 28. Oktober und Hauptversammlung am 25. November. Mit einem gemütlichen Beisammensein klang das Treffen aus.