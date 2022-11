Satiren, Sprüche und andere Ungereimtheiten in Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - "Heute Abend geht es rund" lautet der Titel für einen Abend mit Satiren, Anekdoten, Sprüchen und anderen Ungereimtheiten. Die Mitglieder des Ensembles "Das Theater" der Volkshochschule Marburg-Biedenkopf präsentieren kurze Spielszenen, Monologe, Gedichte, Musik und Lieder. Die Texte geschrieben oder ausgewählt hat Günther Jahn, für die Inszenierung zeichnet Isa Perski verantwortlich. Die Musik und die eigenen Liedtexte stammen von Beate Wagner.

"Heute Abend geht es rund" ist Teil der Herbstabende im Schloss Biedenkopf am 4., 5. und 6. November (Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 19 Uhr, Teil I). Der Eintritt kostet 10 Euro. Kartenvorverkauf im Hinterland-Museum, Telefon 06461-924651, E-Mail hinterlandmuseum@marburg-biedenkopf.

Des Weiteren gibt es zwei Aufführungen im Theater im Fantastico in Biedenkopf (Marktplatz 19), am Freitag, 11. November, und am Samstag, 12. November, jeweils um 19 Uhr (Teil II). Der Eintritt ist frei. Reservierung sind möglich beim Eiscafé und Bistro Fantastico, Telefon 06461-759900, E-Mail eiscafe.fantastico@t-online.de.