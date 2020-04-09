Donnerstag,
09.04.2020 - 23:00
2 min
"Schäfers Backstuben" in Biedenkopf geben Corona-Rabatt für Rettungskräfte
Nachdem sich "Schäfers Backstuben" in Biedenkopf mit einem Corona-Rabatt bei Rettungskräften bedankt hatte, wurden in der "hr3"-Mornigshow die "Heldenhörnchen" erfunden.
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