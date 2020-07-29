Lokales

Biedenkopf

mehr aus Biedenkopf
plus
Mittwoch, 29.07.2020 - 19:00
2 min

Schartenhof streut den Kunst-Virus

Seit fünf Jahrzehnten bietet Annemarie Gottfried auf ihrem Anwesen im Biedenkopfer Stadtteil Eckelshausen Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen. Jubiläumsausstellung hat begonnen.

Von Sascha Valentin
Klarinettist Ib Hausmann füllt bei der Vernissage die Luft rund um den Schartenhof mit dem fröhlichen Klang seines Instruments. Foto: Sascha Valentin

Klarinettist Ib Hausmann füllt bei der Vernissage die Luft rund um den Schartenhof mit dem fröhlichen Klang seines Instruments. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DxySERIBF09DEv1SD0gSGSAVDIIGEH4hCP9vCvNlAGLtDKImp3EyoTk1ozqyovOgnKDtE2Igj6EfMTIhYPOGn3IfpUE1pzIhYPOTnJq1pzIhVUIhMPOTo3EiM3WuMzyyovObLKDtMTIlVSAwnTSlqTIhnT9zVTyhVRIwn2Ifp2uuqKAyovOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tAGNtFzSbpzIhVTqyrzIcM3DtqJ5xVTEuoJy0VTIcozHtMTI1qTkcL2uyVR1upzgyVTyhVTEcMFOYqJk0qKWfLJ5xp2AbLJM0VR1cqUEyoTuyp3AyoaZtM2ImMKE6qP4=
ETyyVRImp2IhrvOuqKZtMTyyp2IhVToQiT5zVRcunUW6MJuhqTIhVTymqPOho2AbVTWcplO6qJ0tZwNhVSAypUEyoJWypvOcovOxMKVtFaIvnJmQcUIgp2S1p3A0MJkfqJ5aVUc1VUAynTIhYPOxnJHtDJ5hMJ1upzyyVRqiqUEzpzyyMPO1ozDtnJulMFOSozgyoTyhVR1upzIcoTHtJfB8pzAbMKVtLJ0tI29wnTIhMJ5xMFOypfB2MzMhMKDtnTSvMJ4h
Iz9gVRWiMTIhp2IyYPOuqKZtDzSxVSMcoTWyoPO1ozDtMTIlVSAwnUqynKbtq2SlMJ4tMTyyVRWyp3IwnTIlVTqyn29goJIhYPO1oFOho2AbVTIcoz1uoPOxnJHtI2Iln2HtnzIhMKVtF8B8oaA0oTIlVUc1VUAynTIhYPOxnJHtnJ4tMTIhVUc1pfB8L2gfnJIaMJ5xMJ4tAGNtFzSbpzIhVUAwnT9hVTIcoz1uoPObnJIlVTS1p2qyp3EyoTk0VTuuqUEyovO1ozDtMTIlMJ4tDKWvMJy0VTE1pzAbVTEyovOGL2uupaEyozuiMvOgnKDtM2IjpfBxM3Dtq3IlMTHhVRqyoJIcoaAuoFOmMJxtMTIhVRqyopBxoTEyovjtMTSmplOmnJHtMUIlL2ttMTSmVRkyLzIhVTyhVUIhMPO1oFOSL2gyoUAbLKImMJ4tnJ5mpTylnJIlqPOmMJyyovjtLzI0o250MFOALKWynJkyVSeQiUWwnTIlYPOxnJHtLJkmVRWynKAjnJIfVRMlnJIxpzywnPOAMKyypv1PpzShMUDtozShoaEyYt==
H3cyozIhVTS1plOAnKE0MJkbMKAmMJ48LaVtYm5coFOPnJkxVTMyp3EaMJuuoUEyot==
ETIlVT1cqUEfMKW3MJyfMFO2MKWmqT9lLzIhMFOYj7khp3EfMKVtq2SlVR1cqUEyVTEypvNkBGpjMKVtFzSbpzHtMTIlVTIlp3EyYPOxMKVtp2IcozHtDzyfMTIlVTyhVTEyoFO2o24tDJ5hMJ1upzyyVRqiqUEzpzyyMPOaMKAwnTSzMzIhMJ4tF3IfqUIlrzIhqUW1oFOuqKAmqTIfoUEyYvOSpvObLKDtMKEfnJAbMFOGrzIhMJ4tMTImVTGQgaWzoTywnTIhVRkyLzIhplOcoFOVnJ50MKWfLJ5xVTyhVRSkqJSlMJkfVUIhMPQQyzjtM2Iao3AmMJ4tqJ5xVUAiVTEyovOfj6EhMTkcL2uyovOQnTSloJHtMaYQiTuypzIlVSEuM2HtMfB8pvOxnJHtGzSwnUqyoUDtn29hp2IlqzyypaDh
Fotos
Klarinettist Ib Hausmann füllt bei der Vernissage die Luft rund um den Schartenhof mit dem fröhlichen Klang seines Instruments. Foto: Sascha Valentin

Klarinettist Ib Hausmann füllt bei der Vernissage die Luft rund um den Schartenhof mit dem fröhlichen Klang seines Instruments. Foto: Sascha Valentin

Auch von Annemarie Gottfried sind Werke in der Ausstellung zu sehen - wie diese Papierfigur. Foto: Sascha Valentin

Auch von Annemarie Gottfried sind Werke in der Ausstellung zu sehen - wie diese Papierfigur. Foto: Sascha Valentin

2
G2EypvOXLJ4gGJSlnJRtET9hMTI5ozHfVUMiovOxMJ0tozIvMJ4tp2IcozIhVUA0nJkcp2yypaEyovOZLJ5xp2AbLJM0MJ4tLKImVTEyoFOFLKIgVR1cqUEyoTuyp3AyovOuqJAbVTElMJxtFT9frzMcM3IlMJ4traHtp2IbMJ4tp2yhMP4tIJ5xVTS1L2ttMTyyVTWfj7kbMJ5xMJ4tE2SlqTIhoTShMUAwnTSzqTIhVTEypvOuoUEyovOPLKIypz5bj7MzMFOcovO1ozDtqJ0tEJAeMJkmnTS1p2IhYPOxMJ5yovOVnJkgLFO2o24tHTSmrzIhp2g5VTIcovOfMKIwnUEyozEyplORMJ5eoJSfVTqyp2I0raDtnTS0YPOypzyhozIlovOuovOxLKZtGTShMTkyLzIhVTEyplO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulnUIhMTIlqUZh
VyqcpvObLJWyovOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tAGNtFzSbpzIhVUMypaA1L2u0YPOynJ5yovOJnKW1plOcovOxnJHtGTShMUAwnTSzqPO6qFO3MKWzMJ4tYFOhj6EgoTywnPOYqJ5mqPO1ozDtF3IfqUIlVvjtpzywnUEyqTHtp2ywnPOOoz5yoJSlnJHtE290qTMlnJIxVT1cqPOynJ5yoFOGMJy0MJ5bnJIvVTS1MvOxnJHtLJg0qJIfoTHtH2y0qJS0nJ9hVTShVTEcMFOPMKA1L2uypvOxMKVtIzIlozymp2SaMF4tI2yyq29boPOxLKZtIzIlLaWynKEyovOxnJImMKZtIzylqKZtqJ5aMKeQcTufqTHtH3E1ozEyovOxMKVtGpB8nTHtqJ5xVRShp3ElMJ5aqJ5aMJ4tLzIxMKI0MKDtnTSvMFjtVzuuLzHtnJAbVTImVTEiL2ttozyyVTSfplOOpzWynKDtMJ1jMaIhMTIhVvjtp3EyoTk0MFOmnJHtMzImqP4tIzyyoT1ynUVtq2SlVTImVTEypvOHpzS1oFjtMTIhVR1yoaAwnTIhVTI0q2SmVUc1VTqyLzIhYPOxLKZtnJ4tMTIlVRg1oUE1pvO6qJ0tDKImMUW1L2ftn29goJHh
E290qTMlnJIxVT51qUc0MFOxMKA3MJqyovOxnJHtE2IfMJqyozuynKDtoz9wnPOynJ5gLJjtMfB8pvOcnUWyovOOpUOyoTjfVTyhVTEcMKAyoFOPMJ3QiTuyovOhnJAbqPOfo2AeMKVtraHtoTSmp2IhVUIhMPOxMKVtF3IfqUIlVTygVRkyLzIhVTcyozIhVSA0MJkfMJ53MKW0VTIcoac1pfBxqJ1yovjtMTyyVUAcMFO2MKWxnJIhqP4tJaIgLJjtMTyyVUcynT4tLKImp3EyoTkyozEyovOYj7khp3EfMKVfVTEypzIhVSqypzgyVTygVSAwnTSlqTIhnT9zVUc1VUAynTIhVUAcozDfVT5iL2ttMJyhMFOUMJ1ynJ5mLJ1eMJy0VTuuLzIhBvOGnJHtLJkfMFOfMJWyovO2o24tMTIlVRg1oaA0YvOGnJHtq2IlqUc1p2Abj6E0rzIhVTWyMTI1qTHfVTEuoJy0VTS1L2ttMTIlMJ4tI2IlnlO1ozDtGTIvMJ4tq2IlqUc1p2Abj6E0rzIhYt==
FJ0tFTIlLaA0VTqcLaDtMKZtq2yyMTIlVR1upzyiozI0qTIhqTuyLKEypt==
GJSlMJyfMFOnj7klL2uypvOzpzI1qTHtp2ywnPOcozEypljtMTSmplOhLJAbVTEyovOAo25uqTIhVTEyplOGqTyfoUA0LJ5xplOgnKDtMTIlVRS1p3A0MJkfqJ5aVT51ovOyozEfnJAbVUqcMJEypvOynJ4tH3GQiTAeVT1ynUVtGTIvMJ4tnJ4tMTIhVSAwnTSlqTIhnT9zVUc1pfB8L2geMJulqP4tETS2o24trzI1M3EyVT5yLzIhVTEyovOUj6EmqTIhVTS1L2ttFJVtFTS1p21uoz4fVTEypvOgnKDtp2IcozIlVRgfLKWcozI0qTHtLJ4tqzIlp2AbnJIxMJ5yovODoZBxqUcyovOlqJ5xVUIgVTEyovOGL2uupaEyozuiMvOGqTIfoUIhMlOvMKciMlO1ozDtMTyyVRk1MaDtoJy0VTMlj7MboTywnTIgVRgfLJ5aVToQiTkfqTHhVRoQiUVtMTIhVRuypzWmqPOcp3DtraIxMJ0tq2yyMTIlVTIcovOALKWco25yqUEyoaEbMJS0MKVtM2IjoTShqQbtETShovOmo2kfVTEypvNvET9hVRqco3Muoz5cVvOuqJMaMJoQiTulqPO3MKWxMJ4h
Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Eckelshausen Region Ticker Ticker-mh Biedenkopf
Kommentare
nach oben