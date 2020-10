Scheuer Schwarzstorch lässt sich im Hinterland blicken

Im Gegensatz zum Weißstorch ist der Schwarzstorch ein Kulturflüchter, der in ruhigen abgelegenen Waldgebieten brütet. Aufgrund seiner Seltenheit und der Scheue" gegenüber dem Menschen ist er zur selten zu sehen.

Der Waldstorch, wie er im Volksmund auch bezeichnet wird, ist in etwa so groß wie sein weißer Vetter. Beide Geschlechter sind gleich gefärbt. Das überwiegend schwarze Gefieder der Altvögel zeigt bei bestimmten Lichtverhältnissen einen metallischen Glanz, der am Oberkopf und Hals grün, an den Kopfseiten und am Unterhals purpur bis violett und auf dem Vorderrücken und den Flügeldecken grün und kupferrot leuchtet. Lediglich der Bauch, Teile der Brust sowie die Unterschwanzdecken sind weiß. Den jungen Schwarzstörchen fehlt der Glanz im noch braunen Gefieder.

Der Schwarzstorch war in Hessen aufgrund der nachhaltigen Verfolgung als sogenannter "Fischereischädling" bereits Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben. Seit 1982 brütet die Art wieder regelmäßig in unserem Bundesland.

Normalerweise nutzt der Schwarzstorch sein angestammtes Nest über viele Jahre. Traditionsnester können gar über Jahrzehnte genutzt werden. Bei Störungen unterschiedlicher Art wechseln Schwarzstörche häufig bereits nach kurzer Nutzungsdauer ihr Brutnest und legen im selben Revier Ausweich- oder Wechselhorste an.