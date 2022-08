Schlepper-Freunde laden zum Oldie-Treffen in Berghofen

IH-Freunde Oberes Edertal, die sich auf viele Gäste in Berghofen freuen (v. l.): Jan-Lukas Boriesosdiek mit dem Deutz-Schlepper, Nico Gaul, Fabian Giebel, Miro Kevekordes, Julian Ruppel und Kevin Lange auf einem IH-Traktor. Foto: IH-Freunde oberes Edertal

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BATTENBERG-BERGHOFEN - Dutzende Schlepper-Oldtimer werden von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. August, auf dem Sportplatz des Battenberger Stadtteils Berghofen zu bewundern sein. Die IH Freunde Oberes Edertal laden zu ihrem ersten derartigen Treffen ein. Schlepper aller Marken sind willkommen.

Freier Eintritt für

Gäste und Partybesucher

Am Freitagabend wird die "Ederalm" mit Gegrilltem und Getränken eröffnet. Am Samstag sind ganztägig die Fahrzeuge zu besichtigen, zudem wird am Nachmittag ein historischer Lanz-Bulldog vorgeführt. Ein Höhepunkt ist die Ausfahrt mit allen Fahrzeugen ab 11 Uhr durch das obere Edertal. Am Abend gibt es eine große Party im Festzelt mit Cocktailbar.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein Frühschoppen. Erneut werden die Fahrzeuge ausgestellt. Außerdem können sich die Fahrzeugführer mit ihren Schleppern an der Zapfwellenbremse austesten. Für die jüngsten Besucher gibt es das gesamte Wochenende über eine Hüpfburg.

Gäste und Partybesucher haben freien Eintritt. Wer mit Wohnwagen oder Zelt übernachten möchte, sollte 3 Euro pro Person pro Nacht und 5 Euro pro Person für Frühstück einkalkulieren. Zudem gibt es ein ermäßigtes Ticket für das gesamte Wochenende. Die Anreise für Übernachtungsgäste mit Wohnwagen, Zelt oder Ähnlichem ist ab Freitag, 16 Uhr möglich. Toiletten und Duschen sind vorhanden. Anmeldungen zum Übernachten mit Wohnwagen per Telefon 01 71-3 30 66 68 oder per E-Mail an ihfreunde-

oberesedertal@web.de.