Schlossfestspiele: Planung für Musical läuft weiter

Vom 7. bis 16. August 2020 soll "Der Stadtbrand" auf der Open-Air-Bühne im Biedenkopfer Schlosshof aufgeführt werden.

Auch diesmal beruht das Stück von Autor und Komponist Paul Graham Brown auf regional-historischen Begebenheiten. Im Zentrum steht der verheerende Brand in Biedenkopf im Jahr 1717. Auf die Zuschauer wartet wieder eine mitreißende Inszenierung mit Live-Band und großem Ensemble in historischen Kostümen. Vorstellungen sind vom 7. bis 16. August jeweils freitags bis sonntags ab 20 Uhr.

Die Karten kosten 34 Euro in der Kategorie II und 38 Euro in der Kategorie I (jeweils inklusive Gebühren). In der Kategorie II gibt es außerdem ermäßigte Tickets für Schüler, Studenten, Azubis und Schwerbehinderte zum Preis von 29 Euro. Die neue Theaterbestuhlung mit versetzter Anordnung der Sitze garantiert von allen Plätzen den bestmöglichen Blick auf das Geschehen.

Tickets sind online unter www.reservix.de und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich, die allerdings derzeit wegen der Corona-Einschränkugen geschlossen sind.

Alle Infos zum Vorverkauf findet man auf der Homepage der Schlossfestspiele Biedenkopf unter www.schlossfestspiele-biedenkopf.de.