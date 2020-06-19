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Freitag, 19.06.2020 - 18:00
3 min

Schnelle Tänze sind erstmal tabu

In der Zwangspause haben Henry und Cora Genenncher aus dem Biedenkopfer Stadtteil Wallau 100 Videos mit Schrittfolgen produziert. Im September starten neue Kurse.

Von Sascha Valentin
Neben langsamen Tänzen vermitteln Cora und Henry Genenncher ihren Schülern in den Kursen derzeit vor allem die passende Technik wie Haltung und Schrittfolgen. Foto: Sascha Valentin

Neben langsamen Tänzen vermitteln Cora und Henry Genenncher ihren Schülern in den Kursen derzeit vor allem die passende Technik wie Haltung und Schrittfolgen. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Neben langsamen Tänzen vermitteln Cora und Henry Genenncher ihren Schülern in den Kursen derzeit vor allem die passende Technik wie Haltung und Schrittfolgen. Foto: Sascha Valentin

Neben langsamen Tänzen vermitteln Cora und Henry Genenncher ihren Schülern in den Kursen derzeit vor allem die passende Technik wie Haltung und Schrittfolgen. Foto: Sascha Valentin

In der "Danceworld" in Wallau darf wieder getanzt werden - allerdings nur unter Auflagen. Dazu gehört auch, dass die Tanzpaare sich nur auf einer drei mal drei Meter großen Fläche bewegen dürfen. Foto: Sascha Valentin

In der "Danceworld" in Wallau darf wieder getanzt werden - allerdings nur unter Auflagen. Dazu gehört auch, dass die Tanzpaare sich nur auf einer drei mal drei Meter großen Fläche bewegen dürfen. Foto: Sascha Valentin

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