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Samstag, 25.04.2020 - 04:30
4 min

Schulstart in Biedenkopf: Konzept für Viertklässler liegt auf Eis

Die Grundschule Biedenkopf hatte sich auf die Rückkehr von 84 Mädchen und Jungen vorbereitet. Doch der Schulstart ist hessenweit geplatzt. Was das bedeutet.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Punkte auf dem Schulhof der Grundschule Biedenkopf zeigen an, in welchem Abstand die Schüler stehen sollen. Foto: Hartmut Bünger

Punkte auf dem Schulhof der Grundschule Biedenkopf zeigen an, in welchem Abstand die Schüler stehen sollen. Foto: Hartmut Bünger

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