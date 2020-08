Schulweg macht Probleme: Im Bus kommt die Maske ab

Bereits in der vergangenen Woche haben Eltern in der Diskussionsrunde der Eltern Akademie ihrem Unmut Luft gemacht. "Unzumutbar überfüllte Busse waren auch vor Corona ein großes Problem", stellte eine Mutter fest und erklärte, dass die Situation "besonders bei uns in Biedenkopf drängend ist". Eine andere Mutter stimmte dem zu: Die Busse seien überfüllt. Und eine weitere Diskussionsteilnehmerin ergänzte: "Nach Rückmeldung meiner Kinder klappt es mit der Einhaltung der Maskenpflicht in den Bussen nicht immer."

Dass beim Schulbus-Verkehr unter Corona-Bedingungen noch nicht alles rund läuft, räumte Kreisschuldezernent Marian Zachow sofort ein. Das Problem sei vielschichtig und der Kreis versuche, im Austausch mit den Schulleitungen Lösungen zu finden. Grundsätzlich gebe es dazu zwei Stellhebel: Mehr Fahrzeuge einzusetzen oder versetzte Schulzeiten einzurichten. Aber das Grundproblem lasse sich nicht lösen: "Wir bräuchten die vierfache Zahl an Bussen, um die Abstandsregel einzuhalten", sagte Zachow. In der Praxis unmöglich. "Deshalb gilt strenge Maskenpflicht im Bus", wobei Zachow erklärte, dass bisher keine Studien existierten, die einen Hinweis auf ein besonderes Ansteckungsgeschehen in öffentlichen Verkehrsmitteln gäben.

Sollten Eltern Probleme mit Schulbussen feststellen, sollten sie sich melden. "Meldungen zu Bussen gehen an zachowm.@marburg-biedenkopf.de", erklärte der Kreisschuldezernent.