Schutzmasken und Desinfektionsmittel aus Biedenkopfer Klinik geklaut

Dreister geht es kaum: Das Biedenkopfer Krankenhaus vermisst mehrere Liter Handdesinfektionsmittel und 60 OP-Schutzmaksen. Symbolfoto: Nadine Weigel

Biedenkopf (red). Dreister Diebstahl im Biedenkopfer DRK-Krankenhaus: Von 60-OP-Schutzmasken und zehn Litern Handdesinfektionsmittel fehlt jede Spur. Die Mitarbeiter des Krankenhauses stellten bereits am Freitagmorgen, 20. März, um 7.30 Uhr fest, dass die am Vorabend noch vorhandenen Materialien aus dem OP-Bereich fehlten. Da eigene Nachforschungen erfolglos blieben, geht man im Krankenhaus von einem Diebstahl aus und erstattete Anzeige. "Demnach muss ein noch unbekannter Täter unbemerkt den OP-Bereich des Krankenhauses betreten und dort die Schutzsachen gestohlen haben", so Polizeisprecher Martin Ahlich.

Hinweise an die Polizei Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-9 29 50.