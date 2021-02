Schwerer Abschied vom Kreis Biedenkopf in 1932

Dank an die Historiker: Die ersten Ausgaben seiner Chronik "Von 'Yphe' zu Eifa" überreichte Heinrich Afflerbach (Mitte) vor dem Frankenberger Stadtarchiv an Horst Hecker (links) und Ulrich Stöhr, die ihn bei seiner jahrelangen Forschungsarbeit fachkundig unterstützt hatten. Eine offizielle Buchvorstellung soll in Eifa erst erfolgen, sobald die Corona-Pandemie abgeklungen ist. Foto: Karl-Hermann Völker