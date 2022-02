Schwertransport rollt durch Wallau

Alles ist vorbereitet für den Schwertransport, der heute Nacht durch Wallau rollt. Foto: Hartmut Bünger

BIEDENKOPF-WALLAU - Manch einer wird sich schon gefragt haben, was die Metallplatten zu bedeuten haben, die in Wallau und Ludwigshütte entlang der Straße liegen. Vor Sport Balzer beispielsweise ist fast der komplette Gehweg bedeckt. Aber auch am Kreisel in Ludwigshütte sind die Platten sowie rot-weiße Warnbaken zu entdecken. Und noch etwas fällt auf: Schilder, die dicht an der Straße stehen, sind abmontiert worden.

Der Grund ist ein Schwerlasttransporter, der für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (9. auf 10. Februar) angemeldet worden ist, wie Polizeisprecher Martin Ahlich auf Nachfrage erläuterte. 57 1/2 Tonnen wird das Fahrzeug samt Fracht wiegen. Das Gefährt ist laut Polizei 16,30 Meter lang, 4,99 Meter breit und 4,45 Meter hoch. Startpunkt ist Aurich, Ziel ein Windpark in der Region. Dort soll der Generator, genau so einer liegt nämlich auf der Ladefläche, zum Einsatz kommen.