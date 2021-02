Sein Berufsleben galt der Jugendhilfe

Das Regionalzentrum Biedenkopf im Elisabethverein engagiert sich in drei Regionen: Im Hinterland, im Main-Kinzig-Kreis und im Lahn-Dill-Kreis.

Im Hinterland führt der Verein Wohngruppen für Jugendliche und Betreutes Wohnen, bietet unter anderem Schulsozialarbeit an der Hinterlandschule und der Grundschule in Biedenkopf an und betreibt eine Tagesgruppe und die mobile Jugendarbeit.

Auch rund um Bad Orb im Main-Kinzig-Kreis betreibt der Verein über das Biedenkopfer Regionalzentrum Wohngruppen und Betreutes Wohnen, ebenso eine Tagesgruppe und Förderkurse für Kinder und Jugendliche.

Im Lahn-Dill-Kreis bietet der Verein unter anderem die "Oase" - eine Wohngruppe zur Inobhutnahme, eine Tagesgruppe, ambulante Familienhilfen, Mutter- Vater- Kind-Betreuungen in Wohngemeinschaften und Appartements, Sozialarbeit an Schulen und Ganztagsbetreuungen an vielen Grundschulen.